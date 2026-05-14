Lamine Yamal, Kylian Mbappé, Vinícius Júnior, Erling Haaland o Jamal Musiala son algunos de los futbolistas llamados a ocupar las portadas durante el Mundial de fútbol que arranca el 11 de junio en Estados Unidos, Canadá y México. Junto a ellos, aparece otro protagonista que seguramente dará mucho que hablar durante la gran cita deportiva del año: el calor extremo.

El evento llega un año después del Mundial de Clubes que también acogió Estados Unidos, que por aquellos días sufrió una ola de calor que elevó los termómetros por encima de los 32 ºC. FIFPro, la organización que representa a nivel internacional a los futbolistas profesionales, advirtió entonces que las altas temperaturas serán un problema todavía mayor en el futuro.

Nada más finalizar el Mundial de Clubes, el presidente de FIFPro, Sergio Marchi, denunció que «se disputaron partidos en horarios de extremo calor y con temperaturas que ponían en riesgo la integridad física de los futbolistas. Esta situación no sólo debe ser denunciada, sino que debe ser advertida con firmeza. Lo sucedido no puede repetirse bajo ninguna circunstancia en la Copa Mundial de la FIFA del próximo año».

Pausas de hidratación

Las críticas parecen haber surtido efecto en la FIFA, que ha incorporado algunas de las demandas de los futbolistas, como la referida a las pausas de hidratación. De este modo, cuando llegue el minuto 22 de cada tiempo, el árbitro tendrá que detener el partido para que los jugadores se hidraten.

Esta medida se aplicará en todos los partidos, independientemente de las condiciones climáticas o ambientales, para garantizar la igualdad de condiciones para todos los equipos en todos los encuentros.

«En cada partido, independientemente de dónde se juegue, si hay techo o la temperatura, habrá una pausa de hidratación de tres minutos», asegura Manolo Zubiria, director de Torneos de Estados Unidos para la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Otras medidas

FIFA también ha puesto en marcha otras medidas, como permitir hasta cinco sustituciones por partido y establecer un mínimo de tres días de descanso entre cada encuentro. Además, el personal y los suplentes de los equipos tendrán acceso a banquillos climatizados.

La federación internacional también ha creado un Grupo de Trabajo para la Mitigación y Gestión de Enfermedades por Calor compuesto por expertos médicos y organizativos que están preparando sistemas de alerta de riesgo por calor y planes de acción médica en los estadios.

Por su parte, las autoridades vigilarán las condiciones meteorológicas y estarán preparadas para activar planes por calor en caso de que sea necesario. Dichos planes incluyen la posibilidad de enviar mensajes de salud pública con indicaciones para protegerse de las altas temperaturas.

Catar

El último Mundial, celebrado en Catar, se disputó entre noviembre y diciembre de 2022 precisamente para evitar el sofocante calor propio del verano en este país árabe.

Ahora la nueva cita mundialista ha vuelto a recuperar su tradicional calendario estival, si bien es cierto que cada vez más voces comienzan a plantear la necesidad de trasladar estos grandes eventos a otras fechas. Así lo sugieren también estudios como el desarrollado por la Universidad Queen’s de Belfast (Irlanda del Norte), que arroja unos datos ciertamente preocupantes.

Como explica Donal Mullan, profesor de geografía física en dicho centro académico y autor principal de este trabajo: «De los 16 estadios —que acogerán partidos de la competición— 14 podrían superar el nivel potencialmente peligroso de 28 °C al menos en algún momento; hasta nueve estadios podrían enfrentar este calor al menos la mitad del tiempo en un verano caluroso. Cuatro estadios también podrían alcanzar un nivel aún más peligroso de calor extremo de 32 °C».

Tardes calurosas

«Tras analizar 20 años de datos, nuestro modelo muestra que es muy probable que se registren altas temperaturas, las cuales tendrán un gran impacto en los jugadores. Podemos observar que las tardes son el momento de mayor temperatura, independientemente de si el verano de 2026 resulta ser normal o caluroso», destaca Mullan.

El profesor insiste en que «para proteger a jugadores y espectadores, los organizadores deben replantearse el horario de los partidos. La mejor solución sería reprogramar los partidos para que no coincidan con las horas de más calor de la tarde en las ciudades con temperaturas más elevadas, especialmente en aquellas sin estadios climatizados».

Calor extremo en Estados Unidos

Otro estudio elaborado por el grupo de científicos internacional World Weather Attribution (WWA) revela que tanto futbolistas como seguidores se enfrentarán a un mayor peligro durante el evento deportivo, que arrancará en junio, comparado con el torneo disputado en 1994 en ese mismo país.

Teniendo en consideración los horarios de los partidos, los expertos analizaron la probabilidad de que cada uno de los 104 encuentros de la competición se dispute en condiciones que superen las pautas de seguridad clave fijadas por el sindicato mundial de futbolistas FIFPRO.

Para llegar a sus resultados, compararon los datos con el riesgo al que se habría enfrentado el torneo si se hubiera disputado en 1994, cuando Estados Unidos acogió por primera vez partidos del Mundial de la FIFA.

Cambio climático y Superniño

Otro factor de enorme relevancia es el calentamiento global. En palabras de Mullan: «el cambio climático y el calor extremo se están convirtiendo en problemas cada vez mayores para todos los ámbitos de nuestra vida, y esto incluye el deporte».

En el paper se deja abierta la posibilidad de que la situación a la que finalmente se enfrenten los jugadores en el Mundial sea todavía peor a la esperada, debido precisamente a que «los récords de temperatura continúan batiéndose, a menudo en años consecutivos, en un mundo que sigue calentándose».

También se avisa de que «las temperaturas récord registradas en los últimos años implican que las probabilidades estadísticas de fenómenos extremos están aumentando con el tiempo». Entre estos fenómenos extremos figura, según los últimos análisis del Centro de Predicción Climática de Estados Unidos, la posible aparición de un Superniño que contribuiría a agravar el problema.