Cada vez hay más señales de que el fenómeno climático conocido como El Niño podría manifestarse este verano con una intensidad excepcional. Los expertos ya barajan incluso la posibilidad de que aparezca un Superniño, que suele asociarse a fenómenos extremos, como lluvias torrenciales o sequías prolongadas, además de impulsar las temperaturas globales a niveles récord.

Los últimos análisis del Centro de Predicción Climática de Estados Unidos para este año apuntan en esta misma dirección. Sus modelos estiman que la probabilidad de que El Niño se desarrolle entre los meses de junio y agosto llega al 79%, cifra que aumenta hasta superar el 90% durante el otoño y el comienzo del invierno.

Aunque todavía existe incertidumbre sobre su intensidad final, los escenarios actuales contemplan incluso la posibilidad de que el fenómeno evolucione hacia un episodio fuerte a finales de año, con anomalías térmicas en el Pacífico ecuatorial superiores a los 2 °C o más por encima de la media, umbral en el que se comienza a hablar de Superniño.

Patrón natural

Pero, ¿qué es exactamente el Niño? Hablamos de un patrón climático natural que provoca fluctuaciones en la temperatura del océano Pacífico ecuatorial, en sus regiones central y oriental, así como cambios en las condiciones atmosféricas.

Como explica la OMS, «El Niño y La Niña son los componentes oceánicos, mientras que la Oscilación del Sur es el componente atmosférico, de ahí el nombre de El Niño-Oscilación del Sur (ENOS)».

Niño y Niña

El organismo de Naciones Unidas explica que el ENOS se da en ciclos irregulares de entre 2 y 7 años y consta de tres fases: El Niño, La Niña y una fase neutra.

«El Niño se caracteriza por un periodo de calentamiento de la superficie del mar y la consiguiente supresión de la corriente de agua fría rica en nutrientes en la costa del Perú y el Ecuador, y suele durar entre 12 y 18 meses», detalla.

La Niña, en cambio, se caracteriza por un periodo en el que la temperatura del mar es inferior a la media en las regiones central y oriental del Pacífico y una intensificación de los vientos de superficie predominantes de este a oeste. Finalmente, durante la fase neutra, en la cual nos encontramos ahora, las temperaturas son aproximadamente el promedio.

Tormentas y sequías

El Niño provoca alteraciones sobre la circulación atmosférica y los patrones de lluvia, lo que intensifica las tormentas en algunas regiones del planeta y favorece sequías persistentes en otras. Otro de sus efectos más habituales es la subida de las temperaturas.

En términos regionales, el patrón suele ser el siguiente: sequías y episodios de calor en Australia, el sur y el centro de África, la India y ciertas zonas de Sudamérica, incluyendo la selva amazónica. También se incrementa el riesgo de precipitaciones intensas en el sur de Estados Unidos, zonas de Oriente Medio y el centro y sur de Asia.

España y Europa

En Europa los efectos de El Niño son menos agresivos y tienden a asociarse con inviernos más templados en el norte del continente y condiciones más secas en el Mediterráneo occidental, incluida la península ibérica, lo que puede agravar situaciones de sequía ya existentes.

En el caso de España, debemos aclarar que, según los modelos climáticos actuales, el posible Superniño alcanzaría su máxima intensidad previsiblemente el próximo otoño o a comienzos del invierno. Por ello, no parece probable que tenga una influencia significativa sobre las condiciones meteorológicas del verano de 2027 en nuestro país.

Advertencias de Picazo

Mario Picazo, el conocido meteorólogo, profesor universitario y presentador de televisión, también se ha referido recientemente en sus redes sociales a la posibilidad de que se forme un Superniño en este 2026.

«Aparte del impacto en vidas humanas que genera El Niño al provocar fenómenos meteorológicos extremos, hay un gran impacto en infraestructuras, con un importante aumento de la demanda de energía y servicios. Solo en el sector de la agricultura (…) suele verse afectado por fenómenos como las sequías intensas o las inundaciones devastadoras», avisa el experto.

Empresas

Motivo por el que Picazo recomienda a las empresas que tengan en cuenta cuestiones como el posible encarecimiento de la energía y los alimentos, así como plausibles interrupciones en los desplazamientos.

«No hay mejor momento que ahora para empezar a incorporar el factor meteorológico en tu estrategia empresarial de cara al final de este año o arranque de 2027, especialmente si esta depende de productos que llegan de zonas de América, Asia y Oceanía», insiste el experto.

Último Superniño

Basta con recordar lo ocurrido durante el último Superniño, registrado en 2015, para entender que las advertencias de Mario Picazo no son exageradas. Aquel episodio tuvo consecuencias en distintos puntos del planeta: desde una temporada de huracanes excepcionalmente activa en el Pacífico norte central hasta racionamientos de agua en Puerto Rico, además de una sequía severa en Etiopía.

Según la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos (NOAA, por sus siglas en inglés), el fenómeno también coincidió con el mayor aumento interanual registrado en las concentraciones atmosféricas de dióxido de carbono y con el récord de temperatura superficial global más alto observado hasta entonces.

Todo ello pone de manifiesto cómo estos episodios, aunque naturales, pueden amplificar temporalmente los efectos del cambio climático cuando se superponen a una atmósfera cada vez más cálida.