Peligro en la frontera de Ormuz: el fuerte de ladrillo y piedra de Omán que podría desaparecer por estar a 15 km de Irán

El Fuerte de Bahla en Omán es uno de los conjuntos defensivos más importantes del mundo islámico medieval y uno de los símbolos históricos más relevantes de Omán. Reconocido por la Unesco como Patrimonio de la Humanidad, este enclave representa la perfecta integración entre arquitectura, historia y adaptación al entorno desértico.

Historia y origen del enclave

El desarrollo de Bahla está estrechamente ligado a la tribu Banu Nebhan (Nabahina), que dominó la región central de Omán entre los siglos XII y XV. Durante este periodo, Bahla se consolidó como capital política y centro de poder, estableciendo relaciones con otras tribus del interior de la península arábiga.

Además de su importancia política, Bahla se convirtió en un referente del ibadismo, una corriente islámica con gran influencia en la historia religiosa de la región.

Un oasis en el desierto: el sistema falaj

Uno de los elementos más destacados del sitio es su sistema tradicional de riego conocido como falaj, que permite transportar agua subterránea desde fuentes lejanas a través de canales y pozos.

Este ingenioso sistema hidráulico hizo posible la vida en el desierto, permitiendo el cultivo agrícola y el desarrollo de una comunidad estable en un entorno árido, convirtiendo a Bahla en un oasis productivo y autosuficiente.

Arquitectura defensiva y urbana

El fuerte de Bahla destaca por su impresionante sistema defensivo, con murallas exteriores (sur), torres de vigilancia y estructuras construidas en adobe sobre cimientos de piedra.

Se trata de una arquitectura previa a la pólvora, diseñada para proteger el asentamiento frente a amenazas externas, y que refleja el poder de las élites gobernantes.

La planificación urbana está directamente vinculada al sistema de agua y a la función defensiva del fuerte, creando una organización territorial altamente eficiente.

El asentamiento tradicional y sus barrios

Alrededor del fuerte se extiende un asentamiento tradicional dividido en barrios o harats, como al-Aqr, al-Ghuzeili y al-Hawulya.

Estos espacios incluyen:

Viviendas tradicionales de adobe.

Mezquitas.

Sablas (salas de reunión).

Baños públicos.

El antiguo mercado (souq).

La organización del espacio refleja una comunidad cohesionada y estrechamente vinculada a sus tradiciones culturales.

El antiguo souq y la vida económica

El mercado tradicional de Bahla, conocido como souq, se encuentra dentro de un entorno cerrado y protegido por murallas. Sus tiendas, alineadas en callejones estrechos, facilitaban el control y la supervisión desde el fuerte.

Este espacio no solo era un centro comercial, sino también un punto clave para la interacción social y el intercambio cultural.

Conservación y desafíos del patrimonio

El fuerte de Bahla se ha enfrentado a importantes desafíos debido a la fragilidad de sus materiales, principalmente el adobe, vulnerable a la lluvia y la erosión.

Por este motivo, el sitio fue incluido en la Lista del Patrimonio Mundial en Peligro en 1988. Sin embargo, tras intensas labores de restauración utilizando técnicas tradicionales, fue retirado de esta lista en 2004, recuperando gran parte de su integridad.