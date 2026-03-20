Desde hoy el cielo de los Pirineos será diferente: en estos lugares se podrán ver mejor las auroras boreales

La posibilidad de observar auroras boreales fuera de las zonas polares siempre despierta una mezcla de sorpresa y expectación. Aunque este fenómeno suele asociarse a destinos como Noruega o Finlandia, lo cierto es que, en determinadas circunstancias, también puede hacerse visible desde latitudes medias. ¿Dónde podrán verse auroras boreales en Cataluña?

Esta primavera de 2026 se perfila como un momento especialmente interesante para quienes miran al cielo con curiosidad, ya que se combinan varios factores astronómicos que podrían aumentar las probabilidades de presenciar este espectáculo natural incluso en lugares poco habituales como Cataluña. En este contexto, zonas con baja contaminación lumínica y buena visibilidad del horizonte norte adquieren un protagonismo inesperado. Espacios naturales como el Parque Nacional de Aigüestortes i Estany de Sant Maurici o la Vall d’Aran aparecen como enclaves privilegiados para intentar contemplar las auroras si las condiciones acompañan.

Dónde se pueden ver las auroras boreales

Aunque no hay garantías —porque se trata de un fenómeno impredecible—, la coincidencia de actividad solar, fases lunares favorables y la llegada del equinoccio de primavera abre una ventana de oportunidad poco frecuente. Para muchos aficionados a la astronomía, este tipo de episodios justifican escapadas nocturnas en busca de cielos limpios y oscuros.

Por qué esta primavera puede ser especial

El interés por marzo de 2026 no es casual. El calendario astronómico reúne varios elementos que, juntos, incrementan la probabilidad de actividad auroral visible. Por un lado, el equinoccio de primavera, que tendrá lugar el 20 de marzo, introduce una configuración particular entre el campo magnético terrestre y el solar.

Este fenómeno, conocido como efecto Russell-McPherron, facilita que partículas procedentes del Sol penetren en la magnetosfera terrestre.

Según explica la Agencia Espacial Europea (ESA) en sus materiales divulgativos sobre clima espacial, este tipo de alineaciones pueden favorecer episodios de mayor actividad geomagnética, aunque no los garantizan por sí solos. A ello se suma que el actual ciclo solar, pese a haber superado su pico en 2024. Eyecciones de masa coronal o tormentas solares moderadas pueden ser suficientes para que las auroras se desplacen hacia latitudes más bajas de lo habitual.

El papel de la oscuridad y el calendario lunar

Otro factor clave es la ausencia de luz lunar. Entre el 18 y el 19 de marzo se producirá la luna nueva, lo que permitirá disfrutar de noches especialmente oscuras. Esta circunstancia es fundamental para detectar auroras débiles, que en presencia de luna llena podrían pasar desapercibidas.

Durante el periodo comprendido entre el 11 y el 24 de marzo, la combinación de fase lunar decreciente y luna nueva generará condiciones óptimas para la observación. La Organización Meteorológica Mundial (OMM) ha señalado en distintos informes sobre observación del cielo nocturno que la reducción de la contaminación lumínica natural es determinante para apreciar fenómenos atmosféricos sutiles. En este sentido, elegir bien la fecha permite ver un espectáculo por completo.

Dónde ver auroras boreales en Cataluña

Aunque Cataluña no es un destino habitual para este fenómeno, existen lugares que reúnen condiciones favorables si la actividad solar acompaña. El Parque Nacional de Aigüestortes i Estany de Sant Maurici destaca por sus cielos oscuros y su altitud, lo que reduce la interferencia lumínica y mejora la visibilidad. Sus paisajes abiertos permiten orientarse fácilmente hacia el norte, una dirección clave para detectar auroras en estas latitudes.

La Vall d’Aran, por su parte, ofrece características similares. Su ubicación en el Pirineo y la baja densidad de población en muchas de sus áreas convierten la zona en un refugio para la observación astronómica. En noches despejadas, lejos de núcleos urbanos, el cielo adquiere una nitidez poco común que puede ser decisiva en episodios de actividad geomagnética.

Cuándo mirar al cielo

El horario también influye. Los expertos recomiendan centrar la observación entre las 22:00 y las 02:00 horas, cuando la actividad geomagnética suele ser más intensa. No obstante, en caso de tormentas solares destacadas, las auroras pueden aparecer antes o prolongarse hasta bien entrada la madrugada.

Conviene seguir previsiones especializadas en clima espacial, ya que la actividad solar puede cambiar en cuestión de horas. Aplicaciones y servicios de alerta como Meteored, permiten anticipar posibles episodios, aunque siempre con cierto margen de incertidumbre. La paciencia, en este contexto, es casi tan importante como las condiciones técnicas.

Un fenómeno imprevisible pero fascinante

A pesar de todos los factores favorables, las auroras boreales siguen siendo un fenómeno difícil de predecir con exactitud. La interacción entre el viento solar y el campo magnético terrestre depende de variables que no siempre se comportan como se espera. Por eso, incluso en momentos considerados propicios, puede ocurrir que el cielo permanezca en calma.

Sin embargo, esa misma incertidumbre forma parte de su atractivo. La posibilidad de ver luces verdes, rosadas o violáceas ondulando en el horizonte convierte cada intento en una experiencia única. Esta primavera, quienes se animen a mirar al cielo desde Cataluña podrían encontrarse con una sorpresa poco habitual, recordando que, a veces, los espectáculos más impresionantes no requieren viajar tan lejos como parece.