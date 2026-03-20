A raíz de la comparecencia de hoy por parte del Gobierno de España sobre el paquete de medidas aprobadas en Consejo de Ministros Extraordinario que tienen como objetivo hacer frente al impacto económico del conflicto en Oriente Medio, la CEOE y Cepyme han compartido un comunicado donde muestran su «profunda preocupación» por incluir en el segundo Real Decreto Ley medidas indiferentes a dicho contexto, como iniciativas en materia de vivienda, provocadas por la presión política «incomprensible» de una parte del Ejecutivo.

En particular, expresan su «firme rechazo» a las medidas que implementan nuevas limitaciones al mercado del alquiler. Para la CEOE y Cepyme, estas medidas suponen una injerencia «injustificada» en el derecho a la propiedad privada y que además generan una preocupante inseguridad jurídica.

La CEOE y Cepyme advierten de que este tipo de medidas incorporadas en un paquete de carácter extraordinario vinculado a la crisis energética y económica derivada del conflicto iraní, lo que provocan es una desincentivación de la oferta, lo que retrae la inversión y agravará los problemas de acceso a la vivienda en lugar de solucionarlos.

Las patronales afirman analizar en detalle el alcance del conjunto de medidas y sus implicaciones económicas y jurídicas, una vez se publique el texto en el Boletín Oficial del Estado.

Y reiteran la necesidad de políticas públicas que refuercen la seguridad jurídica y se centren en los objetivos propios de la situación de emergencia, evitando planteamientos intervencionistas e ideológicos que ya han demostrado su ineficacia.

Medidas del Gobierno hoy

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado este viernes que va a movilizar 5.000 millones de euros para las ayudas por la guerra de Irán tras el Consejo de Ministros extraordinario. Esto supone la mitad del dinero que el dirigente inyectó en el Icex para crear un fondo soberano con el objetivo de intervenir en el sector privado. Es decir, el Ejecutivo dedica el doble a asaltar empresas que a ayudar a los ciudadanos por el conflicto bélico.

Además de las ayudas por la guerra de Irán por valor de 5.000 millones de euros, Sánchez ha contentado a la formación de Díaz teniendo en cuenta sus peticiones sobre vivienda y ha sacado adelante, a su vez, el presumido paquete de medidas como respuesta a la crisis derivada de la guerra de Irán.

El decreto sobre vivienda caerá en el Congreso, puesto que incluye ayudas a los okupas y otras iniciativas, entre las que se encuentran la prórroga automática de más de 600.000 alquileres que decaen este año o la congelación de los precios del alquiler.