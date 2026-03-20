Es la película mejor valorada de Chuck Norris: un enfrentamiento épico que es historia del cine

Los grandes amantes del cine de videoclub están de luto: Chuck Norris, estrella del cine de acción, ha fallecido hace escasas horas a los 86 años. Famoso por protagonizar la serie Walker, Ranger de Texas (2005), el estadounidense era un auténtico fenómeno dentro de la cultura pop. Un héroe atemporal que no necesitaba de la hipertrofia muscular para enviar a Saturno de un simple guantazo a todos sus enemigos. Alejado de cualquier presunción de poseer cierto talento para la interpretación, destilaba un carisma especial y una presencia que con el tiempo terminó transformándose en un meme inmortal de internet, llegando a tener toda una colección de bromas sobre su fortaleza e imbatibilidad. Para los más jóvenes que estén leyendo esto, Norris era John Wick antes de que pudiésemos imaginar si quiera la existencia del rol encarnado por Keanu Reeves. Pero más allá de su colección de producciones de bajísimo presupuesto, no podemos despedirnos sin recomendar al menos la película mejor valorada de su filmografía: el épico enfrentamiento que tuvo contra Bruce Lee en El furor del dragón.

Estrenada en 1972, la cinta dirigida, escrita y protagonizada por la leyenda del cine hongkonés supuso el nacimiento de Norris como estrella audiovisual. Porque antes de eso, en el mundo de las artes marciales era considerado una figura trascendental. Tras su servicio militar se convirtió en campeón mundial de karate durante seis años consecutivos, fue instructor de estrellas de la escena como Priscilla Presley o Steve McQueen y hasta llegó a fundar su propio sistema de lucha, el Chun Kuk Do. Pero sin duda, su película con Lee es la pieza que cualquier fan debe ver, el universo audiovisual de culto de un Chuck Norris que se mide de tú a tú con el Pequeño Dragón en un combate fundacional dentro del subgénero de las cintas de kárate.

La película más épica de Chuck Norris

El esquema argumental de El furor del dragón es tan simple como entretenido. Tan Lung (Lee) viaja de su China natal a Italia para ayudar a una amiga de su familia, la cual regenta un restaurante de comida asiática. Pero más allá de la supervivencia de la inmigración, la cinta encuentra pronto su punto de inflexión: la mafia quiere quedarse con el terreno del restaurante.

Por suerte, la débil apariencia de Lung es sólo una fachada. Es capaz de dejar KO a cualquier matón de la organización criminal. Al ver a falta de resultados, el jefe criminal comienza a contratar a expertos en combate de todas partes del mundo. Aquí es donde entra Colt (Norris). El desenlace del filme nos muestra a Lung y Colt en un enfrentamiento a muerte en un vacío Coliseo de Roma. Lee y Norris dándose de leches en una de las Siete Maravillas del Mundo Moderno, ¿se le puede pedir algo más a un título de acción.

45 horas peleando

Según cuenta la leyenda, la película tuvo a Chuck Norris rodando durante 45 horas su enfrentamiento contra el protagonista, bajo unas notas de coreografías que ocupaban en papel, una cuarta parte de todo el guion de la cinta.

Al recién fallecido actor le preguntaron en su momento quién habría ganado en un combate real. A lo que respondió con el indudable respeto y admiración que sentía por Lee: «Yo era un peleador profesional y él no. Era muy bueno, eso si. La verdad, no sé quién hubiera ganado. Nunca quise llegar a eso y Bruce tampoco. En cualquier caso, sí llegamos a entrenar juntos».

El furor del dragón está disponible en el catálogo de Filmin.