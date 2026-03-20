Dónde ver en España ‘Walker Texas Ranger’, la mítica serie de Chuck Norris

La muerte de Chuck Norris ha sido un shock total para el mundo del cine, las series y de las artes marciales. Aunque era popularmente conocido por sus películas, en el mundo del deporte también fue una leyenda, especialmente tras conseguir darlas a conocer en todo el planeta. La serie Walker Texas Ranger se emitió entre 1993 y 2001, pasando por diversas cadenas de nuestro país, siendo Telecinco y las autonómicas las que han mantenido vivo su recuerdo durante más tiempo. Además, lo que muchos no saben es que en 2019 se hizo una adaptación con un protagonista diferente, teniendo la complicada papeleta de hacer olvidar al legendario Norris.

Tras ser una estrella del cine en los 70 y 80, la popularidad del actor bajó mucho, pero supo darle la vuelta a la situación al aceptar ser el protagonista de una serie de televisión, algo que parecía imposible que alguien que venía del cine aceptase en aquella época. Lo que seguro que Chuck no se imaginaba es que su papel le convertiría en una leyenda patriótica de la América más profunda. Su gran sentido de la responsabilidad y de la justicia, que incluso le llevaban a meterse en problemas, le convirtieron en todo un referente para millones de personas. Además, como agente de la ley, trataba de evitar el uso de armas de fuego, sacando sus conocimientos de artes marciales siempre que podía, evitando muchas escenas de disparos y heridas de bala. Se trata de algo típico heredado de las series de los 80, cuando en títulos como El coche fantástico y El equipo A toda la gente que sufría un fuerte accidente o recibía disparos resultaba mágicamente intacta.

En ella, además, conoció a su segunda mujer, con la que se casó apenas un año después de que coincidiesen en el rodaje. Con ella ha permanecido a su lado hasta su fallecimiento a los 86 años, dejando viuda y cinco hijos de tres relaciones diferentes. Su muerte llegaba horas después de conocerse que había sido ingresado en un hospital de Hawái.

Tras estrenarse en Estados Unidos, a España llegó en 1995 gracias a un curioso movimiento entre Antena 3 y Telecinco, que pujaron por los derechos de la misma. Fue Mediaset la que los consiguió, programándola en su prime time durante dos años, para más tarde saltar a los fines de semana. La cadena mantuvo sus reposiciones hasta 2005 en sus mañanas, hasta que decidió renunciar a sus derechos.

Más tarde llegó a las cadenas de la FORTA, llegando a emitirse en diferentes cadenas autonómicas como Canal 9 y Telemadrid, además de que 8 TV, cadena privada de Cataluña, la tuvo en programación durante años.

‘Walker Texas Ranger’ cayó en el olvido en España

Pese a que se trataba de una serie de culto durante años, lo cierto es que en España ahora mismo es imposible verla de forma legal. Ninguna de las plataformas de streaming (Netflix, HBO Max, Prime Video, Movistar Plus) la tiene en su catálogo. La última en tenerla fue Pluto TV, que en 2024 creó un canal 24 horas de Walker, aunque emitía solo los episodios de las tres primeras temporadas, olvidándose del resto (cosas de la compra de derechos en televisión e internet).

Pero de ese canal ahora mismo no hay ni rastro en la plataforma de streaming de Paramount (que, por cierto, es gratuita). Por lo tanto, la serie original protagonizada por Chuck Norris (hubo un reboot en 2019 con otro actor) es imposible verla ahora mismo en España de forma legal. Es de suponer que estas plataformas puedan estar rápidas y anunciar el regreso de esta serie, puesto que en otros países son Prime Video o Disney las plataformas que la tienen en sus catálogos.