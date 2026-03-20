La vida personal de Chuck Norris: sus dos mujeres y sus hijos de tres relaciones diferentes

La muerte de Chuck Norris ha dejado huérfanos a millones de espectadores del mundo del cine de acción, que seguían desde los años 70 sus actuaciones en películas y series de gran éxito. Pese a ser una estrella mundial, lo cierto es que nunca fue un personaje habitual del mundo del corazón, guardando con celo su vida privada. El actor se casó dos veces y tiene cinco hijos de diferentes relaciones, algunas extramatrimoniales. Hacemos un repaso de la vida personal de esta estrella que es todo un símbolo del cine y de Estados Unidos.

El mítico actor comenzó en el año 1997 una relación con la actriz Gena O’Kelly, a la que conoció cuando participó en un pequeño papel en la serie Walker Texas Ranger. En aquel momento él tenía pareja, pero el flechazo fue inmediato y este amor le hizo cortar por lo sano.

En apenas un año decidieron casarse, pero las prisas no terminaron ahí. En el año 2001 se convirtieron en padres de los mellizos Dakota y Danilee. El anterior matrimonio de Norris fue con Diane Holecheck, mujer a la que conoció cuando ambos eran compañeros de instituto. Su relación se mantuvo desde el año 1958 y hasta 1986.

Con ella fue padre de dos hijos: Mike y Eric, que han seguido los pasos de su padre y también son actores. Chuck Norris tiene una quinta hija, llamada Dina, fruto de una infidelidad que ocurrió en el año 1962.