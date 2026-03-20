Muere Chuck Norris: repasamos sus mejores series y películas

La muerte del mítico actor Chuck Norris ha sido un enorme mazazo para el mundo del cine, que pierde a una de las leyendas del cine y las series de acción. El intérprete fue ingresado el jueves 19 de marzo en un hospital de Hawái, donde pasaba largas temporadas en la finca que tiene en una de las islas del archipiélago. Aunque las primeras informaciones aseguraban que se encontraba en buen estado y que incluso hacía bromas, durante la tarde del viernes ha sido su propia familia la que ha confirmado su fallecimiento. El legado que deja el estadounidense es enorme, siendo todo un icono del cine de acción e incluso del estilo de vida americano. Su amor por el deporte y las artes marciales le llevó a protagonizar series y películas que ya eran de culto antes de fallecer y que vamos a repasar.

Aunque Walker Texas Ranger es su serie más conocida, el actor tiene muchos otros títulos en su currículum. Hay que recordar que antes de actor, Norris era luchador de artes marciales, lo que le llevó a que en el año 1972 debutase en la película El furor del dragón. En ella se enfrentaba a otra leyenda como Bruce Lee. Aunque su aparición en pantalla fue breve, protagonizó una pelea que es parte de la historia del cine de acción. Su trabajo fue tan importante que eso le abrió las puertas de otras muchas producciones a lo largo del tiempo. Aunque todavía no era conocido, el luchador fue entrando en el mundo del cine poco a poco, protagonizando algunas películas que pasaron sin pena ni gloria: El poder de la fuerza (1977), Fuerza destructora (1977) y Juego con la muerte (1978). Aunque a día de hoy no son recordadas por muchos, lo cierto es que son una gran oportunidad para ver los primeros pasos de un actor que marcó época.

Los años 80: la gran explosión como actor

Tuvo que esperar todavía unos años para convertirse en toda una estrella. En esa década llegaron Desaparecido en combate (1984) y Desaparecido en combate 2, que le hicieron entrar por la puerta grande de las películas más taquilleras. En aquel momento se convirtió en un símbolo del patriotismo. El triplete de éxito le llegó con Invasión USA, donde se confirmaba que su personaje de tipo duro, aunque siempre noble, y que conseguía guardar la calma hasta en los peores momentos, gustaba mucho en Estados Unidos, pero también en el resto del planeta.

Su diferencia frente a otros héroes del cine como Sylvester Stallone, Arnold Schwarzenegger y Jean-Claude Van Damme es que él no presumía de músculos. Si te lo cruzabas por la calle no parecía un tipo peligroso, pero cuando llegaba la hora de pelear sacaba toda su sabiduría.

Noticia en elaboración.