Muere Chuck Norris a los 86 años

Chuck Norris ha muerto a los 86 años. El protagonista de Walker, Ranger de Texas ingresó en el hospital este jueves por una emergencia médica. Su familia ha confirmado la muerte del conocido actor con un comunicado en el que aseguran que prefieren «mantener las circunstancias del fallecimiento en privado», pero matizan que «estuvo rodeado de su familia» en sus últimos momentos y ya «descansa en paz».

El actor marcó a toda una generación de espectadores con su personaje del ranger Cordell Walker, protagonista de la serie que se emitió en Telecinco durante la década de los 90, hasta el año 2001.

El actor fue un legendario de las producciones de acción por su doble faceta de intérprete y campeón de artes marciales. De hecho, trabajó con estrellas como Bruce Lee en El furor del dragón (1972). Su actividad interpretativa fue especialmente prolífica en los 70 y los 80, y ya en los 90 se centró en el personaje de Walker, Ranger de Texas, cuando comenzó su declive en la gran pantalla. Entre sus películas más conocidas destacan Desaparecido en combate, Fuerza delta o Código de silencio.

En el plano deportivo, Chuck Norris era conocido por ser el creador del Karate Do, en el que se coronó como campeón mundial. También ex militar, era cinturón negro de judo y de jiu-jitsu brasileño, así como de otras disciplinas de karate deportivo. Dominaba numerosas técnicas.

Chuck Norris se convirtió en uno de los mayores iconos de acción para los estadounidenses porque, a diferencia de otros actores -como Arnold Schwarzenegger, Bruce Willis y Jackie Chan-, él no incorporaba el humor a sus papeles. Además, en el plano cinematográfico protagonizó una de las grandes sagas del género: Desaparecido en combate. El argumento de estas películas giraba en torno al rescate de prisioneros estadounidenses que fueron capturados durante la guerra de Vietnam, un homenaje al hermano menor del actor, que murió en acto de servicio en ese conflicto bélico. Las comparaciones con Rambo eran constantes.

En el año 2012, Norris reapareció en los cines tras una ausencia de 7 años, como parte del reparto de Mercenarios 2, dirigida por Sylvester Stallone. En ella Chuck, apodo que adquirió durante su etapa de servicio militar en Corea del Sur, trabajó con otros clásicos del cine de acción, como Jean-Claude Van Damme, Bruce Willis o Arnold Schwarzenegger.

Durante los últimos años de su vida, Chuck Norris escribió varios libros y se vinculó más que nunca al partido republicano. Su familia se ha despedido de él con un emotivo mensaje:

«Para el mundo, fue un artista marcial, actor y un símbolo de fuerza. Para nosotros, fue un esposo devoto, un padre y abuelo amoroso, un hermano increíble y el corazón de nuestra familia. Vivió su vida con fe, propósito y un compromiso inquebrantable con las personas que amaba. A través de su trabajo, disciplina y bondad, inspiró a millones de personas en todo el mundo y dejó una huella imborrable en muchas vidas».