Graban a Alcaraz rodeado de mujeres en Miami y la ex número uno del tenis mundial se pronuncia

Carlos Alcaraz ha protagonizado un curioso momento en Miami, donde se le ha visto rodeado de mujeres charlando amistosamente con ellas. Rápidamente, las redes sociales han hecho de las suyas y muchos usuarios se preguntaban si alguna de esas jóvenes podía tener algo con el tenista español, cuya vida privada despierta mucha expectación desde que llegó a la élite. Sin embargo, ha sido directamente la ex número uno de la WTA, Caroline Wozniacki, la que ha salido al paso de esos rumores para desmentir cualquier tipo de relación.

«Somos yo y mis amigas (casadas). Me temo que no es tan jugoso», comentaba la tenista añadiendo una cara de risas. Una Wozniacki que ya se rendía al murciano meses atrás en unas declaraciones: «Cuando está en su mejor momento, es, probablemente, el mejor del mundo, pero es un poco más irregular. Es muy divertido observar cómo hace magia en pista».

lol, that’s me and my (married) friends 😂 not juicy I’m afraid lol https://t.co/PynGAWoGke — Caroline Wozniacki (@CaroWozniacki) March 20, 2026

La vida privada de Alcaraz

El hermetismo es la norma que ha marcado los pasos de Carlos Alcaraz. Siempre ha dejado claro que su vida privada no forma parte del negocio del tenis y no ha dado explicaciones al respecto. Lo que sí se sabe es que disfruta de una relación muy especial con su madre, a quien considera la mejor cocinera del mundo. Así lo ha explicado en su documental de Netflix, donde da el nombre de sus tres hermanos: Álvaro, Jaime y Sergio.