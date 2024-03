Desvelado el mayor secreto de Carlos Alcaraz: Netflix está detrás de todo

Cuando Carlos Alcaraz finalizó, con éxito, su segundo partido en el Masters 1000 de Indian Wells 2024, se dispuso a acercarse a la cámara de retransmisión, en una celebración habitual, y firmar para dejar constancia de su triunfo. Sin embargo, no fue su sello lo que dejó el número dos de la ATP, si no una letra, la ‘N’, que durante días se convirtió en un misterio por resolver en el torneo de tenis. Ahora, ya sabemos de qué se trataba, y que Netflix está detrás de todo.

Reclamo mediático sobresaliente, Carlos Alcaraz representa la juventud y el desparpajo en el mundo del deporte, además del talento y la ambición que ya le han llevado a ser el número uno del ranking ATP de tenis. Estas características hacen del jugador de El Palmar el perfecto escaparate para que las marcas se promocionen, y así ha ido firmando contratos muy lucrativos con marcas como Nike, Luis Vuitton o El Pozo.

Netflix, de una manera diferente, también ha echado sus redes sobre Carlos Alcaraz. Pensábamos que era en un solo acto, el celebrado el pasado 3 de marzo con la disputa de El Slam de Netflix, un encuentro de exhibición que midió a Carlitos con Rafa Nadal en Las Vegas, pero en el Masters 1000 de Indian Wells se deja entrever que la relación entre el tenista español y la plataforma de contenidos audiovisuales puede ir más allá.

Y es que la ‘N’ que dibujó Carlos Alcaraz en la cámara tras su victoria ante Felix Auger-Aliassime no era una dedicatoria a Nadal, un mensaje encubierto a Novak Djokovic ni un conato amoroso a una potencial novia. Todo ello se rumoreó en las redes sociales, donde prácticamente nadie se percataría de que la inicial del misterio venía de la mano de Netflix.

Ese «N, nos vemos pronto», escrito en inglés por Carlos Alcaraz no era si no el preludio de un reencuentro con Netflix, que aún no sabemos cuándo podría darse, pero se pudo confirmar con una segunda pista, también escrita por el propio Alcaraz en la cámara de retransmisión, con motivo de su siguiente victoria en Indian Wells.

El secreto de Alcaraz con Netflix está en ‘Tudum’

«Tudum», fue el mensaje de celebración y misterio que escribió Alcaraz después de derrotar de forma clara a Fabian Marozsan en octavos de final de Indian Wells. De nuevo la incógnita, resuelta antes con vínculo a Netflix. Y es que Tudum es un evento global que realiza de forma anual Netflix, en el que presenta sus grandes eventos para los próximos meses y que sirve también en forma de encuentro con sus fans.

De hecho, la plataforma de contenido audiovisual de pago tiene una cuenta oficial en Twitter llamada Netflix Tudum e incluso un apartado en su página web. Ahora, sólo queda por resolver el misterio restante, y es lo que está tramando exactamente Carlos Alcaraz con Netflix, de qué manera aparecerá en Tudum y si, como pudiera parecer, se está grabando un documental sobre el jugador español en forma de futuro éxito audiovisual de la plataforma de referencia a nivel mundial.