Vuelve el mejor Alcaraz: aplasta a Auger-Aliassime y entra en octavos de Indian Wells

Carlos Alcaraz se está tomando el Masters 1000 de Indian Wells como el lugar de recuerdo feliz en el que recuperar las grandiosas sensaciones que le han llevado a lo más alto del tenis mundial. Después de un debut de menos a mucho más ante Arnaldi, Alcaraz superó su segundo escollo en el torneo, arrasando a un Felix Auger-Aliassime que no pudo más que observar y ser un mero espectador de la exhibición del número dos del ranking ATP.

Alcaraz se mostró sólido, tanto como para no ceder más que una pelota de break en todo el partido, agresivo, de revés como, sobre todo, con una derecha que en Indian Wells le corre como en pocos sitios en el circuito, y determinante para aprovechar las opciones de break que le concedió un gris Auger Aliassime y así imponerse por un inapelable 6-2, 6-3 en apenas una hora y 18 minutos de partido.

El encuentro no tuvo demasiada historia, pese a que Auger-Aliassime es, datos en la mano, uno de los tenistas que peor se le da a Carlitos. No en vano, el canadiense llegaba con un récord positivo de 3-1 sobre Alcaraz, quien sin embargo se había apuntado el último duelo entre ambos, precisamente en cuartos de final del último Masters de Indian Wells.

Aún inmerso en una crisis de resultados y juego que le acompaña por casi un año, Felix fue una sombra en comparación con el de las victorias previas ante Alcaraz, y eso, unido a una versión de notable alto del español, acabó con una victoria fácil para el favorito, que se medirá a un viejo conocido como Fabian Marozsan en octavos de final.

La pista de Indian Wells, pese a los problemas de adaptación en el primer set ante Matteo Arnaldi, parece hecha a medida para Carlos Alcaraz. A pesar de ser una pista dura, el clima y las condiciones la hacen más lenta que en otros torneos y esta mezcla es aprovechada por el tenista de El Palmar para contar con tiempo para colocarse de derecha en más ocasiones y así ir marcando la diferencia ante sus rivales.

Este domingo, en el que tras debutar en turno nocturno dos días atrás, Carlos se estrenaba en horario de día en California, Alcaraz contaba además con el calor como aliado, algo que le sentó a las mil maravillas y no tanto a un Auger-Aliassime al que las condiciones le llevaron a enredarse con una de sus grandes armas, el servicio, hasta el punto de conectar solamente un ace y, por el contrario, completar cinco dobles faltas en el encuentro.

Alcaraz, al otro lado de la pista, se veía cómodo y agradecido por estos pequeños regalos, pero también determinante a la hora de hacer buenas las oportunidades de break, con un alto porcentaje que no venía siendo habitual en él en las últimas semanas. Así se fraguó, entre palo de derecha y break a favor, el mejor set de Carlos en lo que va de 2024. 6-2 ante Aliassime.

En el segundo set, Alcaraz aprovechó la inercia ganadora del primer parcial y rompió de inicio a un Auger-Aliassime desdibujado por la fortaleza, tenística y mental, de su contrincante. El segundo break pudo llegar pero el canadiense mostró su orgullo y permaneció, en el alambre, hasta que en el a la postre último juego del partido, Carlos sumaba su cuarta rotura favorable del encuentro y sellaba su pase a octavos de final en el Masters 1000 de Indian Wells.

