Alcaraz aplasta a Arnaldi tras perder un set en su debut en Indian Wells

El Masters 1000 de Indian Wells 2024 comienza para Carlos Alcaraz igual que terminó el de 2023: con victoria. El tenista español debutó en el cuadro final en segunda ronda haciendo buena su condición de campeón ante un aguerrido Matteo Arnaldi, quien le arrebató el primer set en el tie break, pero no pudo (6-7, 6-0, 6-1) a partir de entonces competir con la potencia y la confianza renovada de un jugador que, cuando consigue aunar el orden de sus golpes con la elección correcta a la hora de atacar, es prácticamente imparable.

De los 20 errores no forzados en el primer set, que Arnaldi le arrebató en una apretada muerte súbita, al único juego cedido en contra a partir de entonces. El chip de Carlos Alcaraz mutó a tiempo en el Estadio 1 de Indian Wells, un lugar en el que el tenista español ya sabe lo que es ganar y que le ayudó, público incluido, a recordar lo que es su tenis, para acabar convirtiendo una potencial derrota en un triunfo inapelable.

El encuentro de debut de Alcaraz en Indian Wells tuvo dos caras totalmente opuestas. La primera, dibujada en un primer set de máxima igualdad, trajo por parte del número dos del ranking ATP demasiados errores no forzados de revés, y si bien también brotes positivos, no lo suficientemente determinantes como para llevarse la manga, que iba a parar, por sorpresa, al bolsillo de Arnaldi. Los otros dos sets del partido muestran el lado optimista con Carlos, renovado y espoleado tras ceder la primera manga y demostrando por qué es el vigente campeón del torneo.

Arnaldi, que dejó una imagen muy positiva, con sus armas, en el primer set, no pudo pelear con una derecha mortal que llegaba desde el otro lado de la pista con una puntualidad sólo comparable a su determinación. Carlos Alcaraz tiene, seguramente y servicios aparte, el golpe más devastador del circuito ATP en su drive, y en el segundo y tercer set supo ordenar su juego –clave aquí el revés paralelo– de manera que pudiera activarlo para ir sumando break tras break hasta el 6-0, 6-1 final.

Cómodo con el drive, combinando alturas y entrando en calor con el revés, el balance de Carlos Alcaraz en su debut, pese a ese primer set que se escapaba por la mínima, debe ser positivo y esperanzador de cara al futuro. Superadas las dudas, que venían desde la gira sudamericana e incluso desde el Open de Australia, Alcaraz supo quedarse con lo bueno, remontar y encontrar un tenis reconocible sobre el que debe edificar sus próximos partidos. Jugando como en la segunda hora de partido ante Arnaldi, el murciano es candidato a revalidar título en suelo californiano.

