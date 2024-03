Alcaraz se enfrenta a la maldición de los campeones en Indian Wells

Carlos Alcaraz tiene en su haber la vitola de campeón del Masters 1000 de Indian Wells, pero las sensaciones acumuladas en los últimos tiempos, así como algún problema físico como el sufrido en Río de Janeiro hace unas semanas, le apartan del cartel de máximo favorito para el torneo californiano. Alcaraz, que ya ha demostrado en más de una ocasión que le viene bien ir de tapado, cuenta con un cuadro complicado en su asalto a una maldición que persigue últimamente a los campeones en Indian Wells.

Indian Wells no llega para Alcaraz en el mejor momento. Las derrotas en el Open de Australia y en Buenos Aires no vinieron acompañadas de grandes sensaciones y en Río, donde apuntaba a despegar por fin en 2024, apenas duró dos juegos debido a una dolorosa torcedura de tobillo, de la que se pudo recuperar, afortunadamente, en tan solo una semana. Justo para llegar listo al Slam de Netflix, donde se confirmó su buen estado físico, y al primer Masters 1000 de la temporada, en el que defiende título y 1.000 preciosos puntos.

La cita de Indian Wells es una de las señaladas para los principales tenistas del ranking ATP. Considerado por algunos como el quinto Grand Slam, por las instalaciones, clima y organización, el primer Masters 1000 de la temporada también es uno de los más abiertos del circuito, en lo que respecta a los ganadores de las últimas ediciones. En 2023, triunfó Carlos Alcaraz con una final extraordinaria en la que barrió a Daniil Medvedev, y en 2024 el español, casi como tapado, buscará reeditar el título, un imposible para los ganadores en los últimos años.

Indian Wells, el ‘cementerio’ de campeones

Y es que, desde que Novak Djokovic reconquistara, por tercera vez consecutiva, el título en el Masters 1000 de Indian Wells 2016, nadie ha podido reeditar el campeonato en un torneo que ha visto campeones variopintos en este tiempo como es el caso de Cameron Norrie, en 2021, Taylor Fritz, en 2022 en una recordada final ante un lesionado Nadal, o Juan Martín del Potro, impidiendo el segundo título seguido de Federer, en 2018.

Ellos, junto a Dominic Thiem, en 2019 y el propio Carlos Alcaraz en 2023, completan el elenco de ganadores en la última década de un Masters 1000 de Indian Wells que seguirá un año más con la maldición del campeón a menos que Alcaraz logre reeditar el título de la pasada edición. No lo tendrá nada fácil el murciano, que si bien no se encontraría con Novak Djokovic hasta una hipotética final, sí tiene un cuadro repleto de complicaciones que no hacen asequible el camino hasta las rondas finales, donde ya compareció, además de en 2023, en un 2022 en el que sólo un invicto Rafa Nadal le apartó del cuadro, en semifinales.

Los últimos campeones del Masters 1000 de Indian Wells

2014: Novak Djokovic

2015: Novak Djokovic

2016: Novak Djokovic

2017: Roger Federer

2018: Juan Martín del Potro

2019: Dominic Thiem

2020: No se disputa por el Covid-19

2021: Cameron Norrie

2022: Taylor Fritz

2023: Carlos Alcaraz

Un cuadro de la muerte para Alcaraz

El debut de Carlos Alcaraz en el Masters 1000 de Indian Wells se dará en segunda ronda, como el resto de los cabezas de serie, y allí se medirá al italiano Matteo Arnaldi o al francés Luca Van Assche. De ahí en adelante, rivales muy complicados en pista dura como Felix Auger-Aliassime, en tercera ronda, o Nico Jarry –su verdugo en Argentina– o Karen Khachanov en octavos, aguardan sendos duelos potenciales con el vigente campeón del torneo.

En cuartos de final, palabras mayores, Alcaraz podría medirse en una especia de revancha a Alexander Zverev, a quien tendrá especiales ganas después de lo acontecido en el Open de Australia, y en semifinales, lo que podría ser la reedición de la misma ronda de Indian Wells 2023, todo el mundo espera un partido entre Carlos y Jannik Sinner, en plena lucha por el número dos del ranking ATP.

Indian Wells, un torneo que se le da especialmente bien a Alcaraz, podría ser el que ejerza de medicina para la curación definitiva de los males del tenista de El Palmar. Acostumbrado a premiar a sus aficionados con lo máximo, el bajón de los últimos meses de Carlos se ha traducido en sequía de títulos desde Wimbledon, así como un rendimiento por debajo de las expectativas en 2024, donde en tres torneos oficiales, suma unos cuartos de final –Open de Australia–, unas semifinales –en Buenos Aires– y la retirada en primera ronda de Río.