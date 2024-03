Netflix pagó medio millón más a Nadal que a Alcaraz pese a perder en Las Vegas

Cuando Carlos Alcaraz, el vencedor, y Rafa Nadal, el vencido, finalizaron su partido correspondiente a El Slam de Netflix, procedieron a sentarse juntos, sonrientes y sin el mínimo atisbo de presión ni de emoción exagerada tras la disputa del encuentro. El hecho de que el partido fuera de exhibición colaboraba a esta despresurización competitiva, como también el hecho de que ambos hubieran disputado dos horas de encuentro, a nivel moderado de desgaste, y ya tuvieran claro que ni el resultado iba variar su estado de ánimo, ni tampoco el dinero a obtener por el partido, ya negociado con anterioridad y con cifras millonarias sobre todo para Nadal.

El nuevo tenis ha llegado, con Arabia Saudí como principal referente de una oleada que ha convertido exhibiciones en oportunidades millonarias para los tenistas. El tenis no es un deporte ni mucho menos mal pagado, pero no deja de sorprender que Carlos Alcaraz y Rafa Nadal ganaran en un encuentro amistoso de dos horas más dinero que un semifinalista del último Grand Slam disputado, el Open de Australia, y en el caso de Nadal más incluso que el finalista.

Y es que El Slam de Netflix tenía un fee ya negociado con los dos grandes protagonistas del evento. Rafa Nadal, independientemente del resultado, se embolsaría 1’5 millones de dólares por disputar el evento en Las Vegas, mientras que Carlos Alcaraz, a la postre ganador, se haría con un millon de dólares, cifra algo inferior que la del considerado como uno de los mejores tenistas de la historia, pero igualmente sobresaliente y destacada.

¿Por qué Nadal ganó más dinero que Alcaraz?

El caso de Rafael Nadal es digno de análisis, ya que si bien fue el perdedor del partido, su caché era más elevado que el de Carlos Alcaraz. En la actualidad, la realidad competitiva de Alcaraz es superior a la de un Nadal sumido en problemas de lesiones que pueden llevarle a la retirada en unos meses, pero la mera presencia del campeón de 22 Grand Slams era un elemento diferencial que Netflix, así como sus colaboradores, se querían asegurar, y para ello debían rascarse el bolsillo.

Con 37 años y a escasos meses de cumplir los 38, sacar a Rafa Nadal de su planteamiento de calendario es algo sumamente complicado, más aún para una exhibición en mitad de la temporada y a semanas de empezar la gira de tierra, pero El Slam de Netflix no se entendía sin la presencia del jugador balear. Ya había compromiso desde 2023, cuando el evento, aún sin la presencia de Netflix, no pudo disputarse finalmente por la grave lesión de Nadal, en el Open de Australia, pero el acuerdo no se iba a dar a cualquier precio.

En Estados Unidos, el contenido audiovisual se enfoca de otra manera y de cara al deporte las cosas no cambian el enfoque. Contar con Carlos Alcaraz es desparpajo, juventud y gran nivel de tenis, pero hacerlo con Rafa Nadal añadiría muchas más cosas de valor, entre ellas la siempre destacada épica, explicada desde el drama de la leyenda del tenis en uno de sus últimos coletazos en el profesionalismo. Ver a Nadal en acción a estas alturas no está pagado, y Netflix sabía que no podía faltar en la ecuación.

Arabia y la ola de dinero del ‘nuevo tenis’

En El Slam de Netflix hemos visto una competición amistosa, basada en el espectáculo y en la que dos de los mayores reclamos de este deporte se enfrentan de tú a tú. Las audiencias de la plataforma apuntan al sobresaliente, mientras que la venta de entradas y el añadido de las clases particulares de Nadal y Alcaraz, entre otros, también suman a la hora de entender el dinero ganado en el evento. Los tenistas debían ser pagados en consonancia con su caché y con lo que aportaban al evento. Al fin y al cabo, gastar 2’5 millones en los actores principales de un acto, si bien destacable, no parece un despilfarro absoluto.

Otro asunto llega a la hora de analizar otros torneos de exhibición, concretamente los disputados en Arabia Saudí. El país oriental busca entrar en el tenis y, de momento, lo hace a base de talonario. Patrocinadores de la ATP, su gran argumento son los encuentros y competiciones amistosas, y así se encargaron de confirmarlo con el Alcaraz vs Djokovic del pasado mes de diciembre, y con el torneo 6 Kings Slam, que tendrá lugar en Riad en octubre.

6 Kings Slam, la exhibición de Arabia Saudí con Nadal, Djokovic y Alcaraz.

En esta cita, en la que participarán Novak Djokovic, Rafa Nadal, Carlos Alcaraz, Daniil Medvedev, Holger Rune y Jannik Sinner, además de una tarifa de participación de más de un millón de euros por tenista, el ganador del 6 Kings Slam se embolsará el mayor premio de la historia del tenis, incluyendo Grand Slam, ATP Finals y todo tipo de torneos oficiales, un total de 5’6 millones de euros. Bienvenidos al nuevo tenis.