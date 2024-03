Alcaraz se impone a Nadal en el duelo de estrellas en Las Vegas

Carlos Alcaraz es el primer campeón de El Slam de Netflix, después de una primera edición del torneo de exhibición espectacular, en todos los sentidos, y también en lo que respecta a la competitividad e igualdad vivida en el duelo ante el otro protagonista, el también español Rafa Nadal. Alcaraz se impuso, tras dos otras de batalla, irregular en juego pero con momentos de delirio para la grada y el telespectador, por un marcador de 4-6, 6-3 y 14-12 en un igualadísimo super tie break en el que Nadal levantó cinco pelotas de partido antes de claudicar.

Lo más importante, mucho más que la victoria de Alcaraz, igual que si hubiera ganado Nadal, es que ambos tenistas demostraron un estado físico óptimo, después de permanecer de baja en los últimos tiempos. Rafa Nadal volvía a competir, aunque no fuera en un partido oficial ATP, por primera vez desde la primera semana de enero, cuando cayó en Brisbane, y salvo ciertos problemas de servicio, se le vio fresco y dispuesto a seguir subiendo el nivel en Indian Wells y en la temporada de tierra batida.

En el caso de Carlos Alcaraz, el ganador de El Slam de Netflix 2024, su tobillo ya está listo y si bien no estuvo cómodo al principio, fue entrando en calor y completó una gran remontada ante un Nadal que opuso resistencia suficiente para que el número dos del ranking ATP tuviera que forzar al máximo para atar la victoria.

Netflix y MGM Resorts, los organizadores del evento, también se llevaron su particular victoria, en un día en el que todos ganaron, el espectáculo el primero, y Nadal y Alcaraz salieron ilesos y con un entrenamiento de altísimo nivel de cara a cotas mayores en las próximas semanas. El público presente, que vivió una batalla igualada, con alternativas y algún que otro punto mágico, también disfrutó de lo lindo de un acontecimiento que apunta a repetirse en próximas ediciones.

Nadal y Alcaraz, a tope de exhibición

No fue, seguramente, el partido de más nivel que vamos a ver a Carlos Alcaraz ni a Rafa Nadal en las próximas semanas, pero al fin y al cabo, se trataba de un encuentro de exhibición y, sobre todo, con ambos en fase de rodaje y de encontrar sensaciones para próximos torneos. Sin embargo, ello no quiere decir que no se viera buen tenis en el Michelob Ultra Arena de Las Vegas. Los 12.000 espectadores que llenaron las gradas, con algunos VIP como Pau Gasol, Blanca Suárez, Catherine Zeta-Jones o Charlize Theron entre ellos, disfrutaron de lo lindo de la batalla, decidida, en la muerte súbita final, a favor de Alcaraz.

El joven Carlos venció al ‘viejo’ Rafa, quien, pese a la derrota, puede sacar conclusiones muy positivas del partido. Si bien aún está algo corto de preparación, sus palabras, sobre las molestias y dudas en semanas previas, fueron contrarias a algunos de sus golpeos y a un primer set muy sólido, que se apuntó de manera merecida por 6-3, con un solitario break y poniendo su saque en todo momento a buen recaudo.

Remontada y ‘Slam’ para Carlos Alcaraz

Sin embargo, pese al inicio superior de Rafa Nadal, un bajón en el juego del manacorí fue aprovechado a las mil maravillas por parte de Carlos Alcaraz, quien con determinación dibujó rápido una ventaja con break mediante en el segundo set. Nadal sacó fuerzas de flaqueza con 2-5 abajo, y se colocó, conato de remontada incluida, con 4-5 y saque para igualar la contienda en el segundo. Ahí quedó la cosa, pues Carlitos sacaba entonces los pasos prohibidos, completando el deseo de la grada, que no tenía favorito claro –aunque estaban sensiblemente más del lado de Nadal– y se derretían por un super tie break final.

Dicho y hecho, la muerte súbita decidiría al campeón, que fue Carlos Alcaraz con merecimiento pero también con sumo sufrimiento. La resiliencia llevada a una pista de tenis sigue encarándose en Rafa Nadal, quien levantó cinco pelotas de partido, una de ellas con un passing shot imposible y marca de la casa, hasta que finalmente y con una derecha que salió escupida fuera por la cinta, claudicó ante un Alcaraz que fue la estrella que más brilló al final en una batalla notable de tenis y espectáculo en Las Vegas.