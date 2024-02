Rafa Nadal se encuentra ante una temporada especial dentro de su carrera deportiva. Camino de los 38 años y golpeado duramente por las lesiones, el tenista balear vuelve en el año 2024 después de 12 meses de ausencia y, con la retirada en el horizonte, quiere elegir bien los torneos que jugará, llegando al 100% físicamente a ellos. Después de perderse el Open de Australia, la siguiente gran cita aparece en el calendario también en pista dura y en Estados Unidos, pero la duda permanece. ¿Jugará Rafa Nadal el Masters 1000 de Indian Wells?

El torneo de Indian Wells es históricamente una de las pruebas más atractivas de la temporada para los tenistas, además de una prueba simbólica al tratarse del primer Masters 1000 de la temporada en el circuito ATP. Estos torneos, de categoría inmediatamente inferior a los Grand Slam, cuentan habitualmente con todos los tenistas top y Rafael Nadal es un clásico en el Masters 1000 de Indian Wells desde hace muchos años.

La lesión sufrida en el mes de enero, que le impidió participar en el Open de Australia, puso en cuarentena el calendario de torneos de Rafa Nadal hasta la llegada de la temporada de tierra batida, su gran objetivo en un año 2024 que podría ser el de su retirada del tenis. Mientras barrunta la decisión, Nadal ya ha comparecido públicamente para expresar sus sensaciones con respecto al Masters 1000 de Indian Wells, así como también de cara a otras citas de este primer tercio de campaña.

En una entrevista en La Sexta, Nadal sorprendió al dejar en duda su participación en el torneo ATP 250 de Doha, en el que está inscrito, pero quiso dejar claro que en sus intenciones sí que está jugar el Masters 1000 de Indian Wells. «Confío al 100% en estar en Indian Wells, es un torneo muy especial para mí. No sé si va a ser la última vez que lo voy a jugar, pero hay opciones de que sí, así me gustaría estar en Indian Wells sí o sí», comentó.

Por tanto, Rafael Nadal, si no media una lesión que le imposibilite hacerlo, participará en el Masters 1000 de Indian Wells 2024, una cita a la que tendrá que llegar con el ranking protegido de la ATP, para lesionados de larga duración, como credencial para entrar en el cuadro final. Allí, se podría ver las caras casi desde el principio del torneo con jugadores de la talla de Novak Djokovic, Carlos Alcaraz o Jannik Sinner, si bien lo importante realmente sería poder ver al campeón de 22 torneos de Grand Slam de nuevo en acción en una pista de tenis.

Rafa Nadal podría no jugar el torneo de Doha

Al contrario de las sensaciones que había dejado en los entrenamientos anteriores, así como de su inscripción en la cita, Rafael Nadal podría no disputar finalmente el torneo ATP 250 de Doha, que se celebra entre el 19 y el 24 de febrero y que iba a suponer su regreso al circuito después de la lesión sufrida en Brisbane. En la entrevista mencionada con anterioridad, Nadal aseguró que había sufrido unas pequeñas molestias que hacían que la decisión de ir o no a Doha fuera «de último minuto».

¿Cuándo es el Masters 1000 de Indian Wells?

El Masters 1000 de Indian Wells, que tendrá, con casi total seguridad, a Rafa Nadal entre los participantes del cuadro ATP, se disputa entre el 6 y el 16 de marzo en el Estado de California. Es el primero de los nueve torneos de categoría Masters 1000 de la temporada y días antes de su inicio, Nadal disputará otro partido, en este caso de exhibición, en Las Vegas, el Slam de Netflix, que le medirá al también español Carlos Alcaraz.

Cuántas veces ha ganado Rafa Nadal en Indian Wells: sus títulos

Rafa Nadal ha asegurado en más de una ocasión que Indian Wells es un torneo muy especial para él y es que, pese a no ser la pista dura, a priori, su gran especialidad en el tenis, el deportista español ha conquistado hasta tres veces el título en el torneo que se disputa en la Costa Oeste de los Estados Unidos. En 2007, 2009 y 2013, Nadal ganó el título en Indian Wells, mientras que tanto en 2011 como en su última participación, en 2022, Rafael alcanzó la final.

La polémica de Rafa Nadal y Arabia Saudí

Además de su ausencia del Open de Australia y las dudas sobre si estará o no en Indian Wells y Doha, Rafa Nadal también ha sido noticia por su acuerdo con Arabia Saudí para ser embajador de tenis del país. Este territorio, emergente y en pleno auge en el deporte gracias a su capacidad económica, está señalado por su gestión de los derechos humanos, pero Nadal se defendió de su colaboración. “No creo que Arabia me necesite para limpiar ninguna imagen. La sensación es que se compra todo con dinero y ahora Rafa también se ha vendido al dinero. Si el país no consigue la evolución que yo creo que tiene que seguir en los siguientes 10 o 15 años, te diré que me he equivocado por completo», comentó