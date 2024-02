Alcaraz defiende a Nadal tras su ‘fichaje’ como embajador de Arabia Saudí

El desembarco de Arabia Saudí en el tenis mundial, buscando un ascenso que llegue hasta las instancias más altas, está marcando la actualidad en las últimas semanas, y Carlos Alcaraz, quien ya ha firmado dos acuerdos para jugar en el país de Oriente Medio, defiende esta llegada, millones mediante, ya que puede ser positiva para el tenis. El tenista español, ya preparándose en Buenos Aires para su segundo torneo ATP, dijo estar de acuerdo tanto con el avance de Arabia en aspectos deportivos como con la figura de Rafa Nadal como embajador de tenis de este país.

«Es bueno para el tenis que haya más sedes, que se vaya abriendo un poquito los países a los que vamos y en los que jugamos. Arabia es un país que está evolucionando muy rápido en todos los sentidos, como país y en el mundo del deporte: hay muchos eventos de fútbol, boxeo, ahora tenis… creo que es bueno para el deporte en general. No sé hasta donde llegaremos, pero está evolucionando mucho», afirmó Alcaraz desde Argentina, donde disputará el ATP 250 de Buenos Aires en los próximos días.

Carlos, uno de los jugadores que participarán en el 6 Kings Slam en octubre en Arabia Saudí, también quiso defender la decisión de uno de sus compañeros en este evento, un Rafa Nadal que semanas antes anunciaba su acuerdo con el país saudí para ejercer como embajador de tenis. «Sí es verdad que he escuchado a gente decir que le han estado criticando, pero al final Rafa ha decidido firmar como embajador. A mí no me parece mal: si no he entendido mal, ha firmado como embajador del tenis», comentó Alcaraz, quien no se quiso mojar mucho más, pero destacó la relevancia de Nadal.

«Es un país que se está desarrollando, abriéndose al mundo del deporte, y qué mejor manera que Rafa sea quien pueda ampliar el mundo del deporte a lugares en los que antes no se jugaba nunca. Nosotros jugamos e intentamos atraer a más gente para que juegue al tenis, y no hay mejor persona que Rafa para ampliar ese mundo», añadía el actual número dos del ranking ATP desde Buenos Aires.

Alcaraz toma el camino sudamericano

En un momento de la temporada en el que los principales jugadores del ranking ATP optan por descansar o bien por disputar los torneos de dura indoor europeos, Carlos Alcaraz, por segundo año consecutivo, ha elegido la tierra batida y la gira de Sudamérica para sumar partidos, ritmo y, a poder ser, títulos a su palmarés.

El tenista español defendió su decisión con la siguiente declaración. «El año pasado vine porque no tenía partidos, no pude jugar Australia y llevaba mucho tiempo sin competir. Me encantó este torneo, más allá de ganarlo, llevaba mucho tiempo queriendo venir a Buenos Aires: Juan Carlos ganó aquí, muchos españoles que han venido me han contado que es un torneo muy bonito. Ya lo pude experimentar el año pasado: fue un torneo increíble para mí y quise volver este año», destacaba Carlos Alcaraz.

«Las vibras que se viven aquí son especiales. La energía es especial y quise volver. A la gente que se queda en Europa y no han venido a esta gira les diría que al menos la probasen, que vivan la experiencia de jugar en Buenos Aires o en Río: es maravillosa y estoy seguro de que no les defraudará», añadió el campeón del Argentina Open 2023, que es de nuevo gran favorito a llevarse el trofeo en 2024, una edición que se disputa entre el lunes 12 de febrero y el domingo 19 de febrero, fecha de la final del torneo.