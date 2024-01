¿Cuáles son los siguientes partidos de Carlos Alcaraz tras el Open de Australia?

La eliminación de Carlos Alcaraz del Open de Australia 2024 supuso un jarro de agua fría en forma y fondo para los aficionados del tenista murciano, cada vez más en todo el mundo. Sin embargo y pese al tropiezo, inesperado, ante Alexander Zverev en cuartos de final, Alcaraz tiene otros objetivos para este primer tercio de la temporada, que pondrá en marcha en una suerte de redención por lo sucedido en Melbourne. Estos son los siguientes torneos y partidos de Carlos Alcaraz en el circuito ATP.

El pasado miércoles 24 de enero, Carlos Alcaraz vivió uno de sus peores momentos como tenista profesional, al menos desde que se encuentra entre los mejores tenistas del mundo. Un partido muy negativo por su parte le apartó del Open de Australia 2024 en cuartos de final, dando el mérito correspondiente también a un Alexander Zverev que estuvo sublime y le superó en cuatro sets (6-1, 6-3, 6-7, 6-4) para pasar a unas semifinales que no verían a Alcaraz entre los contendientes.

Si bien el objetivo no era otro que sumar su tercer título de Grand Slam, y el primero en el Open de Australia, Carlos Alcaraz analizó la derrota con suficiencia y tratando de ver las cosas positivas de su semana y media de competición en Melbourne, más allá del negativo partido ante Alexander Zverev. Además, dejaba una reflexión positiva de cara al futuro. «Le daré la vuelta y este tipo de cosas no me pasarán o si me pasan rápidamente volveré. Vamos a mejorarlo y veréis un cambio», se lanzó a asegurar, en la rueda de prensa posterior a su eliminación.

Ahora, unos días de descanso esperan a Carlos Alcaraz, quien rápidamente se pondrá de nuevo en marcha y al 100% buscando solventar sus pecados de juventud y ponerse lo más rápido posible a tono de cara a sus próximos partidos de competición oficial. Febrero es un mes ajetreado, que si bien no tiene torneos de las dos principales categorías –Grand Slam y Masters 1000–, si verá competir al todavía número dos del ranking ATP.

Calendario de los próximos torneos de Carlos Alcaraz

Febrero: Buenos Aires y Río de Janeiro

Carlos Alcaraz cambiará de superficie para su regreso a los torneos oficiales y lo hará con una fórmula que le funcionó muy bien en 2023. La primera competición de Alcaraz en el circuito ATP tras el Open de Australia 2024 se dará en el torneo de Buenos Aires, el Argentina Open, que se celebra sobre tierra batida del 12 al 18 de febrero. Ahí, el tenista español, que defiende el título logrado en 2023, contará con una primera toma de contacto sobre arcilla en la temporada 2024, partiendo como gran favorito al título.

Una semana después (19 al 26 de febrero), Alcaraz cambiará Buenos Aires por Río de Janeiro, Argentina por Brasil, y disputará el ATP 500 de Río, un torneo en el que ya sabe lo que es ganar –en 2022– y perder en la final –ante Norrie en 2023–. En esta ocasión, todo lo que no sea conquistar el título será una decepción para Carlos, que también será claro favorito en la ciudad brasileña, en el segundo y último torneo de esta gira que disputará sobre tierra batida.

Marzo en Estados Unidos: Las Vegas, Indian Wells y Miami

Alcaraz no estará este año en Acapulco, un torneo en el que tuvo que darse de baja a última hora en 2023 por lesión. En lugar de ello, el murciano opta por pasar de nuevo a los entrenamientos en pista dura para preparar la gira de marzo, previa a la gran temporada de tierra, y en la que tiene dos objetivos claros.

Carlos debutará con un partido de exhibición, el próximo 3 de marzo, en Las Vegas y ante un rival muy especial. El Slam de Netflix, organizado en un escenario insuperable en cuanto a lo mediático por la plataforma de streaming, le medirá a Rafa Nadal, unos días antes del comienzo del Masters 1000 de Indian Wells, donde del 6 al 16 de marzo tratará de revalidar el título conseguido el año pasado.

Por último, antes de volver a mirar a la tierra, Carlos Alcaraz jugará, en principio, el Masters 1000 de Miami (del 20 al 31 de marzo), un torneo en el que el año pasado cayó en semifinales y que en 2022 fue su primera gran conquista como profesional, la que le lanzó definitivamente al estrellato.