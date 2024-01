¿Cuándo es el Open de Australia 2024? Calendario, partidos y fechas

El Open de Australia llega para quedarse en las miradas de todos los aficionados al deporte durante quince días. El primer Grand Slam de la temporada, que se celebra en las instalaciones de Melbourne Park, es el gran acontecimiento tenístico del primer tercio de la temporada y la expectación no puede ser mayor en torno a todas las figuras que participarán en el torneo. Rafa Nadal, Novak Djokovic, Carlos Alcaraz, Iga Swiatek o Aryna Sabalenka son alguno de los nombres que disputarán el Open de Australia y te contamos cuáles son las fechas y todo el calendario de competición de este evento en 2024.

Enero es mes de tenis y es mes de Australia. El Open de Australia es el colofón a este camino en el que el país más grande de Oceanía copa la mayor parte del interés tenístico, como se puede comprobar en la primera semana de competición, con torneos como la United Cup o, por supuesto, el ATP 250 de Brisbane, en el que Rafa Nadal realizó su regreso a la competición oficial tras un año de baja por lesión. Estos torneos dan paso al Open de Australia 2024, que se celebrará durante dos semanas en Melbourne con un título de Grand Slam en juego.

El Open de Australia 2024 comienza el domingo 14 de enero, si bien unos días antes se dará el pistoletazo de salida a las competiciones con las previas que completan el cuadro final, sorteado el jueves anterior al inicio de la competición de Grand Slam. Curiosamente, a partir de la presente edición, se otorga un día más de competición para el Open de Australia, en pos de que se pueda gestionar mejor la primera ronda, que pasa a celebrarse en tres días y no en dos, como hasta la fecha.

Cuándo es la final del Open de Australia

El día programado para la final masculina del Open de Australia, que será la guinda del pastel, es el 28 de enero, domingo, momento en el que se terminará una edición más de uno de los campeonatos más reputados en el tenis y el deporte mundial. La final femenina será un día antes, el sábado 27 de enero.

Calendario del Open de Australia

Aún no conocemos los partidos del Open de Australia 2024, en lo que a los cruces entre tenistas se refiere, y no lo haremos hasta que no se celebre el sorteo del cuadro final, que suele tener lugar el jueves anterior al comienzo de la cita de Melbourne. Sin embargo, sí podemos delimitar cuándo jugarán Rafa Nadal, Carlos Alcaraz, Novak Djokovic y el resto de tenistas, en cuanto a fechas.

Por norma general y como sucede en el resto de torneos de Grand Slam, los tenistas juegan en el Open de Australia 2024, salvo imprevisto meteorológico o de organización, cada dos días. Por tanto, si Nadal o Alcaraz comienzan, por sorteo, disputando su primera ronda el lunes 15 de enero, volverán a jugar en miércoles, viernes, domingo y así sucesivamente, mientras que si el debut se da el 16 de enero, lo lógico es que los partidos pasen a disputarse jueves, sábado, lunes… etc. Esta norma podría contar con alguna modificación debido a los tres días en los que se celebrará la primera ronda del Open de Australia esta temporada.

Todas las fechas del Open de Australia

Así las cosas, el domingo, el lunes y el martes se celebrarán los encuentros de primera ronda, dejando la segunda ronda para miércoles y jueves de la primera semana, el viernes y el sábado serán las terceras rondas, mientras que los octavos variarán entre la primera y la segunda semana, comenzando el domingo y extendiéndose hasta el segundo lunes de competición. Los cuartos de final del Open de Australia se disputan entre martes y miércoles, dejando las semifinales femeninas para el jueves y las masculinas, el viernes. El sábado 27 de enero tendrá lugar la final del torneo WTA, mientras que, como decíamos anteriormente, la final ATP del Open de Australia será el último partido disputado en Melbourne Park el 28 de enero.