¿Qué ranking tiene Rafa Nadal?: su puesto en la clasificación ATP

Rafa Nadal vuelve al tenis y lo hace con unas ganas intactas de seguir haciendo historia. Las lesiones han afectado de manera importante al tenista balear, tanto a lo largo de su carrera como en el pasado más reciente, con un año en blanco debido a una grave dolencia en el psoas ilíaco de su pierna izquierda. Estos problemas físicos parecen ya olvidados para el balear, pero de donde no se borrarán, indirectamente, son del ranking, ya que tras no competir en todo un año, Nadal ha caído y mucho en la clasificación. Te contamos cuál es el ranking ATP de Rafa Nadal para su regreso al tenis y los detalles que pueden hacerle ascender posiciones.

La clasificación ATP, en lo que al ranking se refiere, gira alrededor de un año natural, con un sistema por el cual los tenistas van tratando de defender los puntos que lograron en la misma semana del torneo anterior. Por ello, Rafa Nadal ha ido perdiendo oportunidades a medida que pasaba 2023 y él no podía defender los puntos, al encontrarse de baja. Su caída, por tanto, y aun habiendo confirmado en el mes de mayo que no jugaría más hasta 2024, fue progresiva, hasta alcanzar el mínimo una vez finalizada la temporada.

Nadal aún mantiene puntos ATP, concretamente 45 puntos, que corresponden a la única victoria que pudo lograr en el año 2023. La pasada temporada, Rafael sólo compitió en dos torneos, la United Cup, de la que se marchó en blanco y sin triunfos, y el Open de Australia, donde superó la primera ronda ante Jack Draper, antes de caer, el día de su lesión, ante Mackenzie McDonald en segunda ronda. Ese triunfo ante Draper le dio unos puntos que le permiten seguir apareciendo en el ranking ATP.

¿Cuál es el puesto de Rafa Nadal en el ranking ATP?

La aparición de Rafa Nadal en el circuito ATP se dará en el torneo de Brisbane, desde el puesto 670 del ranking. Este es el lugar más bajo para Nadal de toda su carrera deportiva, después de un año en blanco casi al completo y sin la posibilidad de participar en los torneos en los que mejores resultados ha logrado, históricamente.

La clasificación de Nadal es muy, muy inferior a cualquiera que le hayamos visto desde su explosión en la élite, hace dos décadas, pero a poco que vaya encontrando el nivel físico deseado y pueda sumar torneos consecutivos, su ascenso será meteórico y, probablemente, el mayor de todos los tenistas del circuito ATP en el año 2024.

El ranking ATP de Rafa Nadal.

En qué torneos puede competir Rafa Nadal con su ranking

Lógicamente, el ranking ATP de Rafa Nadal con el que volverá al tenis profesional no le da acceso a los mejores torneos del calendario, ni siquiera a los de una categoría inferior, los Challenger, que suelen jugar los tenistas situados entre los puestos 150 y 300 de la clasificación ATP. El destino de Nadal, sin embargo, no es participar en los campeonatos de menor categoría, los ITF Futures, si no que tendrá acceso a las mejores competiciones del mundo, incluyendo los Grand Slam, debido a una herramienta de la ATP.

Qué es el ranking protegido y cómo funciona para Nadal

Rafa Nadal, igual que todos los tenistas que han sufrido lesiones de larga duración, podrá utilizar el comodín que les otorga la ATP para seguir jugando los torneos que le corresponderían por su trayectoria, al regresar de su periodo de baja. Nadal, por tanto, podrá utilizar el denominado Ranking Protegido de la ATP, para lesiones de más de seis meses y que, en el caso de Nadal, durante nueve meses o nueve torneos, le permitirá tener acceso al cuadro final de las competiciones con un ranking correspondiente a la media de los tres primeros meses en los que ha estado lesionado, que para Nadal es el 9º puesto y, por ende, le da acceso a todo.

Sin embargo, el ranking protegido de Nadal no le dará condición de nº9 del ranking ATP, si no que le clasificará para el torneo. Una vez ahí, Rafa será uno más y nunca un cabeza de serie, por lo que tendrá que pelear desde primera ronda con los mejores tenistas del campeonato correspondiente.

¿Cuándo vuelve Rafa Nadal a jugar al tenis?

Después de una gran preparación, primero en términos de recuperación y después de pretemporada, Rafa Nadal ya tiene fecha y torneo para regresar al tenis tras su lesión. Será en el ATP 250 de Brisbane, una competición que se disputa del 31 de diciembre al 7 de enero y en la que volveremos a ver a Nadal jugando un torneo, algo que no podíamos hacer desde hace un año. Después, Nadal disputará el primer Grand Slam de la temporada, el Open de Australia, accediendo a ambas competiciones, a Brisbane con una invitación de la organización y al Open de Australia con el ranking protegido de la ATP.