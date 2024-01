Qué lesión tiene Rafa Nadal: dónde es y cuándo vuelve a jugar al tenis

Rafa Nadal vuelve a tener que convivir con las lesiones, un mal que le ha acompañado a lo largo de su carrera deportiva. El tenista español ha contado con numerosos problemas físicos en sus años como profesional, pero ninguna como la que sufrió en la segunda ronda del Open de Australia 2023, que marcó un antes y un después en su trayectoria, hasta tener que optar por una retirada temporal del tenis. Nadal se lesionó el tendón del psoas ilíaco y un año después, tras su reaparición, vuelve a sufrir una nueva dolencia, que le impedirá jugar el Open de Australia 2024.

¿Qué lesión tiene Rafa Nadal? El mismo tenista lo explicó con un comunicado emitido a través de las redes sociales, en el que anunciaba su renuncia a disputar el Open de Australia 2024. La lesión de Nadal no es grave en este caso, y se trata de un microdesgarro en el muslo de su pierna izquierda. La zona, si bien es similar a la que se dañó, de forma muy grave, en enero de 2023, no es la misma de la última lesión de Rafa Nadal, por lo que el tiempo de baja, si bien no está establecido, no será prolongado.

Nadal comunicó a sus seguidores que se pondrá en manos de su médico en España, el doctor Ángel Ruiz Cotorro, y allí evaluarán todo sobre su lesión y el tiempo de baja y recuperación para volver al circuito. Rafa Nadal no quiso forzar con este problema muscular y por ello no disputará el Open de Australia 2024, algo que derivará en una importante caída en el ranking ATP, que convertirá en nada el ascenso logrado durante el torneo ATP 250 de Brisbane, en el que llegó a cuartos de final, ronda en la que, precisamente, se produjo la lesión muscular.

La lesión de Rafa Nadal en Brisbane: dónde es y tiempo de baja

Rafa Nadal volvió a caer lesionado en el torneo en el que volvía al tenis, el ATP 250 de Brisbane. Entre el segundo set y el tercer set de su partido de cuartos de final ante Jordan Thompson, Rafa Nadal sintió una molestia, primero leve y después más fuerte, que le obligó a pedir atención médica. El fisio del torneo realizó un masaje a Nadal, quien volvería a pista para acabar el partido y perder, de manera honrosa, en tres horas y 24 minutos de partido.

En rueda de prensa, Rafa Nadal confirmó que la molestia sufrida era en la zona del psoas ilíaco, si bien no se trataba del mismo caso que el vivido en el Open de Australia 2023, ya que el manacorí sintió un dolor más muscular. Dos días después, Nadal emitía un comunicado en el que informaba de que la lesión era muscular y no era la misma del año pasado, pero que le impediría disputar el Open de Australia 2024.

Cuándo vuelve a jugar Rafa Nadal al tenis

Rafa Nadal estará varias semanas de baja en el circuito ATP, debido a la lesión producida en el ATP de Brisbane, en el partido de cuartos de final ante Jordan Thompson. Al tratarse de una dolencia muscular y que a priori es menor –un microdesgarro– el tiempo de recuperación de la lesión de Rafa Nadal no debería ser prolongado y, a falta de más pruebas, podría estar listo para jugar en el mes de febrero, si bien sus próximos objetivos en el calendario podrían estar en marzo, con el Masters 1000 de Indian Wells.

Qué es el psoas ilíaco: el lugar de la lesión de Rafa Nadal

Rafa Nadal ha tenido muchas lesiones en su carrera en el tenis profesional y dos de ellas se han producido en el psoas ilíaco. La primera, en 2017, necesitó de un tiempo de reposo de alrededor de dos meses, mientras que la de 2023 fue más grave, ya que el diagnóstico inicial fue de una lesión de grado II en el psoas ilíaco de su pierna izquierda, pero finalmente, Nadal tenía afectación al tendón, una parte muy delicada de recuperar.

Según explicaciones médicas, el psoas ilíaco es un potente músculo que ejerce como flexor y rotador externo de la cadera. Es una zona compleja, ya que se compone de dos músculos, el musculo ilíaco y el psoas, que convergen en un tendón, a su vez insertado en la parte interna proximal del fémur. Ese tendón es el que se lesionó Rafa Nadal y que le ha tenido de baja un año. En enero de 2024, las molestias de Nadal, sufridas en Brisbane, serían de carácter muscular.

Así fue la lesión sufrida por Rafa Nadal en 2023

Si hablamos de la lesión que sufrió Rafa Nadal en 2023, en segunda ronda del Open de Australia, esta fue, tal y como se diagnosticó de forma inicial, una lesión de grado II en el psoas ilíaco de su pierna izquierda, con una afectación al tendón, que sería lo que realmente le impediría recuperarse en el proceso, de cuatro meses exactos, que pasó Nadal hasta comparecer en una rueda de prensa el 18 de mayo de 2023, en la que anunciaba que no llegaría a jugar Roland Garros debido a la lesión, y que fruto de ella tenía que optar por una retirada temporal, además de su probable adiós definitivo al tenis profesional en el año 2024. Finalmente, la lesión de Nadal era más grave y le llevó a ser operado y a perderse el año completo, por este motivo.

El 18 de enero se produjo una lesión que, pese a la gravedad que ya deslizó el propio Nadal en su momento, no se preveía tan importante como ha acabado siendo para los intereses del ganador de 22 títulos de Grand Slam. Según el diagnóstico oficial compartido por Rafa Nadal tras su adiós al Open de Australia, se trataba de una lesión de grado II en el psoas ilíaco de su pierna izquierda, producida en el segundo set del encuentro de segunda ronda ante Mackenzie McDonald.

Finalmente, tras pasar por el quirófano en junio, Rafa Nadal anunció un nuevo periodo de baja por lesión que aplazaba su regreso, en caso de que todo fuera bien, hasta enero de 2024. Gracias al trabajo de médicos y fisios, y a la preparación extraordinaria del jugador español, los plazos se cumplieron y Nadal anunció su vuelta para el torneo de Brisbane 2024, donde ha iniciado un periplo en la que puede ser, con alta probabilidad, la última de su carrera deportiva.