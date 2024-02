Rafa Nadal confirma su baja en Doha: «No estoy listo para competir»

Rafa Nadal no estará en el ATP 250 de Doha que se celebra del 9 al 24 de febrero y para el que estaba inscrito desde hace una semanas. El tenista español ha confirmado a través de un comunicado oficial que no volverá a las pistas porque «no estoy listo para competir». También ha dejado claro que se concentra para estar en la exhibición de Las Vegas y el Masters 1000 de Indian Wells.

«Me hubiera encantado jugar en Doha, donde el equipo del torneo, así como los fantásticos aficionados de Qatar, siempre me han apoyado enormemente. Desafortunadamente no estoy listo para competir y no podré venir a Doha donde realmente quería estar y jugar de nuevo después de esa inolvidable victoria en 2014», escribió Rafa Nadal en un mensaje publicado a través de su perfil oficial de las redes sociales en la tarde del miércoles.

I would have loved to play in Doha, where the tournament team, as well as the amazing Qatar fans have always supported me greatly. Unfortunately I am not ready to compete and I won’t be able to come to Doha where I really wanted to be and play again after that unforgettable win… pic.twitter.com/U4GUvIITcr

