Rafa Nadal renuncia a última hora a jugar en Indian Wells: «No me encuentro preparado…»

Nuevo varapalo, esta vez durísimo, en el camino de Rafa Nadal. 2024 es, cada vez con mayor cercanía, el último año en la carrera profesional del tenista balear, que anunció, a 24 de hora de su debut oficial, ya con rival y horario estipulados, su baja del Masters 1000 de Indian Wells 2024. El jugador español emitió un comunicado a sus seguidores en las redes sociales, asegurando que no puede «mentir a los aficionados» y que no se encuentra preparado para jugar al máximo nivel.

Todo parecían buenas noticias, después de ver a Rafa Nadal entrenarse durante una semana, previa al inicio de la competición en Indian Wells, en instalaciones cercanas, ya en California, preparando un torneo que definía como «especial» para él. Disputar El Slam de Netlflix, durante dos horas, ante Carlos Alcaraz el pasado domingo, también confirmaba su alta competitiva, al menos a simple vista. Rafa no estaba listo y así lo confirmaba antes de su debut en el primer Masters 1000 de la temporada.

«Con mucha tristeza que tengo que retirarme de este fantástico torneo. Todos saben cuánto me gusta este sitio y cuánto me gusta competir aquí en Indian Wells», anunciaba Nadal en sus redes sociales, en un comunicado que difundía también el Masters 1000 de Indian Wells, que había anunciado por todo lo alto su retorno al tenis días atrás, como gran atractivo de la cita.

It is with great sadness that I have to withdraw from this amazing tournament at Indian Wells.

Everyone knows how much I love this place and how much I love to play here. That’s also one of the reasons why I came very early to the desert to practice and try to get ready. pic.twitter.com/gmvs5kfGO2

