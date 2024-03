Rafa Nadal vuelve a priorizar la tierra batida: «La prioridad es salir ileso de Indian Wells…»

Rafa Nadal está preparado para volver a competir, y habló de su última lesión y de lo que le puede deparar el futuro en la rueda de prensa de presentación de El Slam de Netflix, el macroevento de exhibición en Las Vegas que le verá volver, ni más ni menos, que contra Carlos Alcaraz. Nadal se mostró precavido con sus posibilidades de competir, recalcando una vez más que si bien jugará el Masters 1000 Indian Wells, su prioridad está en la temporada de tierra, a la que espera llegar bien preparado.

Lo primero que tiene Nadal enfrente es el partido de exhibición contra Carlos Alcaraz, un jugador que, pese a su última lesión, llega más rodado que él, y con una edad que puede marcar la diferencia por el físico. «Juego un tenista que está en lo más alto con otro que está desgraciadamente en lo más bajo desde hace 20 años, que intenta divertirse e intenta mantener un buen nivel de tenis. Espero estar preparado para hacerle divertir un rato. A ver si al menos puedo estar competitivo», ironizó Rafa, quien compareció junto a Alcaraz y al maestro de ceremonias, André Agassi, en Las Vegas.

Centrados en su estado físico, Nadal quiso ser sincero y comentó que se encuentra con dudas. «No sé cómo estoy. Siendo realmente honesto, porque a estas alturas ya no me queda más remedio que serlo, llevo desde Brisbane sin jugar un set. He tenido momentos mejores y peores. Lo más importante para mí es que estoy aquí. Si estoy aquí ya es una buena noticia. Hace dos semanas, más allá de los resultados, el objetivo era jugar el partido de Las Vegas e Indian Wells y estoy más cerca de conseguirlo. No sé a qué nivel estaré en Indian Wells, pero es lo de menos a día de hoy», analizaba el jugador balear.

«Para mí es importante pasar unos días en Indian Wells y entrenar con profesionales. Me hace ilusión jugar con Carlos en Las Vegas. La preparación para Indian Wells ha sido mala y para Brisbane había sido buena. Confío en jugar algún set entre el partido de este domingo y los tres días que me quedarán antes del debut. Para mí lo prioritario es intentar salir ileso de Indian Wells. Lo que se tenga que dejar, dejarlo en la temporada de tierra, que puede que sea la última o no, no lo tengo decidido al 100 por 100. De momento las cosas van por ese camino», completaba, dejando claro, una vez más, que la tierra marcará su futuro, y quién sabe su decisión definitiva de retirarse.

Nadal abre la puerta jugar en Montecarlo

Respecto a la gira de arcilla, Nadal quiere jugar Indian Wells, aún en dura, y ver qué puede disputar después. Sí que abrió la puerta a jugar el Masters 1000 de Montecarlo, si el físico se lo permite. «De momento, me planteo jugar en Indian Wells. Me encantaría jugar en Montecarlo. Y después, en estos momentos de mi carrera, tengo que analizar cómo estoy en cada momento, las sensaciones que tengo y dónde me apetece más jugar. Intentaré hacer lo que es mejor para llegar a mis objetivos con alguna opción. Quiero hacer las cosas que realmente me apetezcan para ser feliz».

La decisión de retirarse, sin embargo, no está tomada y este es el motivo por el que Rafael Nadal no está haciendo una gira de despedida. «No estoy haciendo ninguna despedida porque entonces diría que no juego más. Este es un punto importante y no quiero decirlo porque no lo tengo claro al 100 por 100. En los dos últimos años no he podido jugar. La vida te va marcando el camino. ¿Cómo imaginaba mi despedida? Lo primero no me la imaginaba porque empiezas a imaginar una cosa significa que más cerca estás de ello. No era una cosa que tuviera en mente. A mí me gustaría despedirme bien, siendo competitivo y disfrutando en la pista», afirmó Nadal, que zanjaba con un mensaje esperanzador. «Voy a darme la oportunidad de disfrutar un poco más».