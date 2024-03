Nadal y Alcaraz, ante un espectáculo mundial

Carlos Alcaraz contra Rafa Nadal. El partido en el tenis actual con permiso de Novak Djokovic, que mayores alicientes trae tanto dentro como fuera del deporte. Un duelo generacional que ya ha sucedido en tres ocasiones y que Netflix trae en forma de exhibición llamada a reinventar esta categoría de partidos. El mejor deportista español de la historia frente a su potencial sucesor. Un duelo generacional frente a frente en Las Vegas, la capital mundial del entretenimiento, y como punto central de un espectáculo al más puro estilo NBA que tendrá a Nadal y a Alcaraz como superestrellas.

El Michelob Arena de Las Vegas, con sus 12.000 espectadores en las gradas, será el escenario de un partido muy esperado, porque además del mero duelo entre Nadal y Alcaraz, representará el regreso de ambos tenistas a la actividad competitiva, aunque aún lejos del circuito ATP. A Rafael Nadal llevamos sin verle en acción, más allá de vídeos de entrenamiento en redes, desde que se lesionara en la primera semana de enero, en Brisbane. Alcaraz, por su parte, duró dos juegos en el ATP 500 de Río debido a una torcedura de tobillo. Ambos, sin embargo, estarán en El Slam de Netflix en Las Vegas.

La propuesta llegada desde Estados Unidos llega con características propias que tildan El Slam de Netflix de, ante todo, espectacular e innovador. Los yanquis hacen esto mejor que nadie y entre MGM Resorts International, empresa de eventos reconocida a nivel mundial, Netflix y el resto de colaboradores, han montado un circo, en el mejor sentido, con partido de dobles previo, concurso de aces y, finalmente, el encuentro esperado entre Nadal y Alcaraz.

A las 12:30 en hora local y las 21:30 en España, comenzará un partido en el que lo de menos, como suele suceder en las exhibiciones, será el resultado, y lo de más tanto el espectáculo que puedan brindar Nadal y Alcaraz, como poder comprobar que ambos se encuentran en condiciones físicas, de cara al Masters 1000 de Indian Wells que comienza tres días después, y sobre todo para la temporada de tierra batida.

Los tenistas, preparados para el show

Así lo atestiguaba Rafa Nadal en una gran comparecencia de prensa, junto a Alcaraz y André Agassi, maestro de ceremonias de este Slam de Netflix. «Para mí lo prioritario es intentar salir ileso de Indian Wells. Lo que se tenga que dejar, dejarlo en la temporada de tierra, que puede que sea la última o no, no lo tengo decidido al 100 por 100», comentó el ganador de 22 torneos de Grand Slam, quien más allá de la oferta económica, confesó que aceptó la propuesta por la ilusión de jugar frente a Alcaraz en un escenario como el de Las Vegas.

Carlos Alcaraz, por su parte, destacaba el hecho de reencontrarse con Rafa Nadal en la faceta profesional, y confirmó su admiración sobre el campeón español, uno de sus grandes ídolos. «No hemos coincidido mucho en el circuito, pero yo lo he visto mucho por la tele. He crecido viéndolo jugar. Y cualquier experiencia personal con él ha sido increíble. Me hubiera encantado compartir más tiempo con Rafa», afirmó en Las Vegas.

Así será El Slam de Netflix con Nadal y Alcaraz

El partido que mide a Carlos Alcaraz y a Rafa Nadal (21:30 horas, en España), este domingo 3 de marzo, será la parte central de un espectáculo, El Slam de Netflix, que ha conseguido, en lo mediático, convertirse en uno de los grandes espectáculos deportivos del año tenístico. Antes del duelo entre los españoles, que se jugará al mejor de tres sets, compuesto el tercero por un super tie-break, se celebrará un encuentro de dobles, que involucra a los Hermanos Bryan, y un concurso de saques directos con Querrey, Isner, Taylor Fritz y Frances Tiafoe.