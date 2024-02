¿Qué es El Slam de Netflix?: Todo sobre el torneo que enfrentará a Rafa Nadal y Carlos Alcaraz

Rafa Nadal y Carlos Alcaraz, frente a frente, en un partido ante miles de espectadores en las gradas y esperando millones como telespectadores de todo el mundo. No suena nada mal como potencial evento y Netflix lo ha hecho realidad. De la mano de MGM Resorts International, que ya intentó juntar a los dos cracks la temporada pasada –fue imposible por la lesión de Nadal–, viviremos un gran espectáculo en un evento llamado El Slam de Netflix, y te contamos todo lo que tiene detrás este acontecimiento, no oficial, pero que apunta a marcar el tenis en estos días.

En unos días en los que el calendario ATP y WTA está más apretado que nunca, montar, en mitad de la temporada, un evento de tal magnitud y convencer a dos de los mejores del mundo de disputarlo, es por que se ha tomado con mesura toda la preparación y, por supuesto y aunque se desconozca, el montante por el que se han comprometido tanto Alcaraz como Nadal para jugar este Slam de Netflix, que lo tiene todo controlado y en su mano para convertirse en un auténtico pelotazo mediático.

¿Cuándo y dónde es El Slam de Netflix?

Toda vez que parece obvio que si quieres ver El Slam de Netflix por TV y online tendrás que sintonizar la plataforma de contenidos, que emite por primera vez deporte en streaming en directo, el horario sí interesa mucho más y se disputará el 3 de marzo de 2024 a las 21:30 horas (en horario español), 12:30 horas en horario local.

La diferencia de hora llama la atención, y es que este partido de exhibición d tenis entre Carlos Alcaraz y Rafa Nadal se celebrará en Las Vegas, la capital mundial del espectáculo y el lugar donde MGM Resorts y Netflix han decidido colocar el evento.

¿El Alcaraz vs Nadal es un partido oficial ATP?

Rafa Nadal y Carlos Alcaraz se medirán en Las Vegas por cuarta vez en sus respectivas carreras deportivas, pero en esta ocasión no se trata de un partido oficial ni perteneciente al calendario ATP, si no que es un encuentro de exhibición en el que el resultado no importa, si bien tanto uno como otro se lo tomarán en serio y como un gran entrenamiento para el Masters 1000 de Indian Wells, que ambos disputan entre el 6 y el 16 de marzo en California.

Todos los jugadores que disputan El Slam de Netflix

Lo primero de todo es conocer qué protagonistas tiene El Slam de Netflix, y sobre todo los principales. El partido central del evento tendrá lugar en un duelo directo entre los dos mejores tenistas españoles del momento. A un lado, el número dos del ranking ATP, campeón del US Open 2022 y de Wimbledon 2023 como principales logros y estrella mundial con tan sólo 20 años. Carlos Alcaraz es el primero de los contendientes de este partido y, aunque sea lo de menos, el favorito al triunfo.

En el otro lado, estará el que es, junto a Novak Djokovic, el mejor tenista de todos los tiempos. 22 títulos de Grand Slam, entre ellos 14 Roland Garros, condecoran a Rafa Nadal, quien en su posible último año como profesional, acude a disputar El Slam de Netflix contra Alcaraz.

Imagen recortada del cartel del partido entre Rafa Nadal y Carlos Alcaraz.

Ellos dos no serán los únicos, y es que también participarán los Hermanos Bryan, leyendas de la disciplina de dobles, en un partido de esta modalidad, o los norteamericanos Frances Tiafoe y Taylor Fritz, ambos en el Top-20 de la ATP, que se enfrentarán en un desafío de Aces en el que también estarán en la lucha dos activos del tenis norteamericano, ya retirados: los gigantes John Isner y Sam Querrey.

Las Vegas y un estadio de lujo

Un evento con todos los alicientes para ser un espectáculo mayúsculo no podía tener un escenario que no estuviera a la altura, y El Slam de Netflix se disputará por ello en Las Vegas, concretamente en el Michelob ULTRA Arena. Este recinto, con capacidad para 12.000 espectadores está preparado para albergar partidos de tenis, conciertos, como los de Rihanna o Taylor Swift, o incluso combates de boxeo, que han tenido como protagonistas a Floyd Mayweather o Manny Pacquiao.

Precios de las entradas y las clases privadas de Nadal y Alcaraz

Se ha hecho viral y con razón. El Slam de Netflix, como parte de todo el espectáculo, ofrece, además de un asiento, ya sea normal o VIP, para ver el evento en directo el domingo 3 de marzo, clases privadas y clinics grupales que darán Carlos Alcaraz y Rafa Nadal, entre otros, el viernes previo a la celebración del partido. El precio de las clases privadas, ya agotadas, asciende a, ni más ni menos, que 150.000 dólares, cada una. En el caso de los clinics de grupo, son 50.000 dólares por persona.

Si hablamos de las entradas, prácticamente todas están agotadas a estas alturas, pero para acudir al Michelob ULTRA Arena de Las Vegas a ver el Alcaraz vs Nadal de El Slam de Netflix, había que pagar precios entre los 250 dólares y los 3.000 dólares, por localidad.