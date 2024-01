Rafa Nadal anuncia que no jugará el Open de Australia por lesión

Rafa Nadal ha anunciado que no jugará el Open de Australia tras lesionarse en el torneo de Brisbane. El tenista español terminó con molestias su último partido contra Jordan Thompson en tierras australianas y, finalmente, ha comunicado que será baja para el primer grande del año por «un microdesgarro en un músculo». El ex número uno del mundo regresa a España para ver a su médico y recuperarse para volver lo antes posible.

«Hola a todos, durante mi último partido en Brisbane tuve un pequeño problema en un músculo que como sabéis me tuvo preocupado. Una vez que llegué a Melbourne tuve la oportunidad de hacerme una resonancia magnética y tengo un microdesgarro en un músculo, no en la misma parte donde tuve la lesión y eso es una buena noticia. Ahora mismo no estoy preparado para competir al máximo nivel de exigencia en partidos de 5 sets. Vuelvo a España para ver a mi médico, recibir tratamiento y descansar», comunicó el balear en sus redes sociales.

Hi all, during my last match in Brisbane I had a small problem on a muscle that as you know made me worried. Once I got to Melbourne I have had the chance to make an MRI and I have micro tear on a muscle, not in the same part where I had the injury and that’s good news.

— Rafa Nadal (@RafaelNadal) January 7, 2024