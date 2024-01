Rafa Nadal pidió asistencia médica tras sufrir molestias en la zona de la lesión

Rafa Nadal pidió tiempo médico para ser atendido por el fisio en el tercer set, cuando perdía 4-1 contra Jordan Thompson en su partido de cuartos de final del Torneo de Brisbane. El balear vivió una batalla titánica ante el australiano, en un partido en el que ha tenido que esforzarse al máximo físicamente para intentar seguir avanzando en el torneo.

Pero el cansancio empezó a pasarle factura al tenista español en la tercera manga. La exigencia del encuentro empezó a provocar ciertas molestias en la zona lesionada, y por eso el ex número uno del mundo pidió ser atendido por el fisio para prevenir una recaída. Fue un duelo muy duro, Thompson le llevó al límite en cada bola y eso lo empezó a acusar en el tercer set ya que lleva casi un año sin competir.

El tenista de Manacor se marchó al vestuario para poder ser atendido correctamente. No obstante, no parece nada grave ya que el balear regresó a la pista y jugó con normalidad. De hecho, esto es algo normal teniendo en cuenta que acaba de regresar casi un año después de su último partido en el Abierto de Australia 2023.

La exigencia física del encuentro llevó a los dos tenistas al límite. Thompson llevó la batuta del juego durante gran parte del encuentro con puntos muy duros, moviendo al español y atrayéndolo a la red, poniéndole contra las cuerdas en varias ocasiones, algo que no había pasado en todo el torneo. Esto le terminó pasando factura a un Nadal que peleó como un titán cada punto, como acostumbra a hacer en cada partido que juega.

Rafa Nadal volvió a deleitar al gran público con grandes puntos que hicieron las delicias de la grada del Pat Rafter Arena durante su partido ante Jordan Thompson en los cuartos de final del Torneo de Brisbane. El australiano plantó batalla al tenista español y le obligó a sacar sus mejores golpes para ganarle los puntos. El primero de todos llegó para cerrar su segundo turno de saque con un servicio al centro y derecha ganadora.

El resto de Thompson se quedó a mitad de pista fruto del gran servicio que había firmado el tenista balear, y ahí no perdonó con la derecha. Nadal estuvo muy listo y esperó a que se moviera su rival para ponerla al otro lado y apuntarse el tercer juego del partido (2-1) en blanco. Cuando Rafa está así es imparable.

A partir del sexto juego de la primera manga, el tenista local dio un paso adelante y comenzó a poner en más apuros al de Manacor hasta el punto de romperle el servicio. Pero Rafa Nadal no se rinde ante las adversidades y respondió como lo hacen los grandes, con un contrabreak. El ex número uno del mundo contestó con un 0-40 al resto. Thompson logró salvar la primera de forma magistral con una dejada a bote pronto tras la bola a los pies que le puso el doble campeón del Abierto de Australia.

El manacorí repitió la estrategia con un resto de revés a los pies, pero esta vez se la puso en la derecha lo que obligó al australiano a volear forzado. Nadal llegó muy bien de piernas y le tiró el passing cruzado para poner el 4-4-4 en el marcador y recuperar el break perdido en el anterior juego. El campeón de 22 Grand Slams volvió a sacar su magia a pasear para devolver la igualada y reponerse a la primera rotura sufrida en todo el torneo.

Ya en la segunda manga, Rafa Nadal volvió a sacar a relucir su mejor versión y a desatar los aplausos de la grada con sus golpes marca de la casa para salir de una situación delicada. Con 1-1 y 0-30 en contra al saque, la leyenda del tenis español se sacó una derecha ganadora de la manga tras un punto muy sufrido para evitar que el australiano se pusiera con tres pelotas de break.

Rafa le movió muy bien y fue abriendo la bola cada vez más con su derecha al revés de un Thompson que se defendía como podía. Tras un intercambio de golpes entre ambos, el balear estuvo muy rápido de piernas para cubrirse el revés y sacar su derecha tras el intento del australiano de coger el dominio del punto. El pupilo de Carlos Moyá sacó el martillo a pasear y la puso al otro lado para firmar uno de los grandes puntazos del encuentro.

En el segundo set, Rafa volvió a ser el Rafa de siempre, el de las grandes noches, ese que es capaz de sacarse un golpe imposible y ganar el punto cuando parecía imposible. Con 2-2 en el marcador y 40-15 a su favor, Nadal se sacó un bote pronto imposible para apuntarse su tercer juego al saque en la segunda manga. El resto de Thompson botó en la misma línea a la altura de los pies del español, pero el 14 veces campeón de Roland Garros se sacó un resto a la esquina que rompió la cadera a su rival.

Cerca del final del segundo set, con 4-4 en el marcador y saque para el 451 del ranking ATP, hizo otra de las suyas pero esta vez a lo Laudrup, sin mirar. El resto fuerte del tenista de Sidney le obligó a Nadal a casi quitársela de encima. La respuesta del balear se quedó corta y Thompson le atrajo a la red con una dejada, pero Rafa llegó bien de piernas y la cruzó al otro lado mirando al juez de silla mientras golpeaba. Es de otro planeta.

Gets better with every watch 🔥 @RafaelNadal #BrisbaneTennis https://t.co/OYQigeIhCc pic.twitter.com/9yXdVFVUll

— Tennis TV (@TennisTV) January 5, 2024