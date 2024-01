Rafa Nadal viaja al Open de Australia con la misión cumplida… a la espera de la lesión

Después de dos victorias consecutivas en las que las sensaciones provocaron el optimismo hasta del más reticente con su regreso, la derrota ante Jordan Thompson y, sobre todo, la posible lesión sufrida supuso un doble revés para Rafa Nadal. De un personaje deportivo como Nadal se espera y desea siempre lo mejor, pero la realidad es que, si no se confirma una dolencia grave, el periplo de Rafa en Brisbane sólo puede catalogarse como una misión cumplida. Ahora, Nadal viajará a Melbourne, donde preparará el Open de Australia siempre y cuando la confirmación de una nueva lesión no se cruce en su camino.

«Si esto no es importante, es una semana muy positiva». Así, entre explicación y explicación de la molestia muscular –no del tendón– sentida en el psoas ilíaco de su pierna izquierda durante el paso del segundo al tercer set del partido ante Thompson, Rafael Nadal hablaba de su periplo en el torneo ATP de Brisbane, en lo que ha sido su vuelta a la competición profesional tras 349 días alejado por una grave lesión, precisamente en la zona donde sintió algo que le obligará a hacerse unas pruebas en Melbourne.

Nadal quería regresar y verse competitivo, como único objetivo, dentro de una progresión en la que él mismo ha dejado claro que no se le verá al 100% en los dos primeros meses tras su vuelta, después de un año entero de baja por lesión. Las victorias ante Dominic Thiem y Jason Kubler e incluso varios tramos del partido ante Jordan Thompson recalcan la capacidad de Rafael de volver a luchar en el circuito ATP, ante tenistas contrastados y en una superficie en la que, pese a los éxitos acumulados, está lejos de ser su favorita.

En la hoja de ruta de Rafa Nadal no había objetivos marcados en cuanto a resultados en la primera semana de competición, y de hecho por ello se escogió Brisbane, torneo de categoría ATP 250, como rodaje antes de la disputa de un Open de Australia que sigue en la cabeza de Nadal pese a sus molestias en la zona del psoas ilíaco, el mismo lugar en el que se lesionó en 2023. Según informa el Diario de Mallorca, Rafael, junto con su equipo, ya habría emprendido el camino a Melbourne.

Pese a esta imparcialidad en cuanto a ganar o perder, la realidad es que Nadal se marcha de Brisbane con dos victorias muy sólidas, la segunda ante Kubler incluso arrolladora, y un tercer encuentro en el que la mejor versión de Jordan Thompson, número 55 del ranking ATP y especialista en pista dura, dejó a Rafa con el sabor amargo de perder, pero también tres veces a una pelota de haber ganado. Sin duda, para estar contentos si se echa la vista unos meses atrás.

Las molestias impiden el sobresaliente de Nadal

Ahora, sin embargo, todo queda pendiente de unas molestias físicas que si bien resultan un freno para la ilusión de los millones de aficionados de Rafa Nadal en todo el mundo, y por supuesto, de alguna manera, también para él y para su equipo, podrían no impedir la participación del tenista balear en el Open de Australia, que empieza en poco más de una semana –del 14 al 28 de enero– en Melbourne.

«Espero poder entrenar la semana que viene y jugar el Open de Australia, pero no estoy seguro al 100 por 100», comentaba Nadal, quien más tarde, en Instagram, hablaba de hacerse pruebas tras sentir una «pequeña sensación no buena» en la zona del psoas ilíaco que se lesionó en enero de 2023. Si bien las alarmas, y así sucederá cada vez que haya una molestia o un mal gesto, se encienden prácticamente solas con Rafa, hay que destacar, como bien dijo el propio tenista, que no se trataba de un dolor en el tendón, que es lo que le llevó a la retirada temporal del tenis, si no muscular. «Es demasiado pronto para decir algo. Ojalá sea un músculo cargado», completó Nadal.

Después de más de una semana en Brisbane, Nadal viaja hacia a Melbourne, donde tiene previsto participar en el primer Grand Slam de la temporada, y allí se realizará las pruebas pertinentes que confirmen si su estado es el óptimo para jugar el Open de Australia o si, sin embargo, debe regresar a España con una nueva lesión en su historial.

Rune y Dimitrov, finalistas en Brisbane

El periplo de Rafa Nadal en el torneo ATP 250 de Brisbane finalizó en cuartos de final con una dolorosa derrota ante Jordan Thompson, en la que el español tuvo tres pelotas de partido en el segundo set. Por supuesto, la eliminación de Nadal no impidió que el torneo continuara con su curso, y los dos grandes favoritos al título, el danés Holger Rune y el búlgaro Grigor Dimitrov, serán los que disputen la final del torneo australiano, después de vencer, respectivamente, al ruso Roman Safiullin (6-4, 7-6) y al propio Jordan Thompson, que cayó ante Dimitrov por un resultado de 6-3, 7-5.