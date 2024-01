Rafa Nadal: «He sentido una molestia, espero que sea una sobrecarga fuerte»

Rafa Nadal no pudo con Jordan Thompson y no estará en las semifinales del torneo de Brisbane. El balear cayó en un partido en el que tuvo tres bolas para ganar estar en semifinales pero que acabó sucumbiendo en el tercer set. El mejor tenista español de la historia dio el susto tras tener que pedir asistencia médica en el set decisivo tras sufrir molestias en la zona de la lesión. Al término del encuentro, compareció en rueda de prensa y confesó que no sabe qué puede tener, y que si bien es en la zona del psoas ilíaco, la molestia sería muscular y no con una afectación al tendón.

Rafa Nadal se medía a Jordan Thompson en los cuartos de final del ATP 250 de Brisbane y el tenista balear volvió a demostrar sobre la pista australiana su mejor versión. Incluso tuvo tres bolas de partido en el segundo set pero acabó pereciendo entre molestias en un tercer set decisivo que llevó el partido a casi tres horas de juego.

«Vamos a ver lo que ha sido. He tenido una sensación no muy buena en una parte muy similar en donde tuve la operación, pero ahora mismo es muy pronto para poder decir nada. Solo espero que sea una sobrecarga grande», comentó Nadal, sin despejar las dudas sobre una imagen que deja muy preocupada al mundo del tenis.

Sin embargo, Nadal quiso ser sincero y dejó caer que, por sus sensaciones, la molestia es de carácter muscular y no del tendón del psoas ilíaco, que fue, el tendón, lo que le llevó a perderse la temporada 2023 al completo desde su lesión en el Open de Australia. «El problema está en un sitio similar al del año pasado, pero no es lo mismo. Si hubiera sido lo mismo, lo habría sentido al momento. El año pasado fue el tendón y esto lo siento más a nivel muscular», analizó Rafa.

«Ahora mismo, tengo el músculo muy fatigado. Tengo que ver cómo me levanto mañana, pero espero poder estar entrenando la semana que viene en Melbourne. El problema es que es en una zona similar y eso te hace preocuparte un poco más de lo normal», completó Nadal, que se hará pruebas para comprobar el estado de su molestia, pero mantiene esperanzas de jugar el Open de Australia, que comienza el 14 de enero.

Así fueron las molestias de Rafa Nadal

Rafa Nadal disputó un partido durísimo ante Jordan Thompson, correspondiente a los cuartos de final del torneo ATP 250 de Brisbane, que se alargó hasta las 3 horas y 24 minutos de duración con triunfo final para el tenista australiano. Ya en el tramo final del segundo set, en el que Rafa llegó a tener tres pelotas de partido, el propio tenista balear vio que algo no estaba funcionando como debía y se tocó la zona cercana al psoas ilíaco de su pierna izquierda, donde cayó lesionado en enero de 2023.

Nadal disputó el tie-break sin problemas mayores, más allá del cansancio que mermaba de forma mínima su movilidad, y si no pudo ganar el encuentro en la muerte súbita es porque no estuvo del todo acertado y Jordan Thompson sí. Los problemas físicos fueron secundarios en este caso.

Donde se encendieron las alarmas fue en el banquillo, tras el 4-1 con el que Thompson se adelantó en el tercer set. En ese momento, Rafa Nadal pidió la atención del fisio del torneo, quien acudió a pista y comenzó a tratar al español en la zona dañada, de nuevo cerca del psoas. Al necesitar de un masaje sin el pantalón, Rafael recibió el permiso del juez árbitro, tiempo médico mediante, para marcharse de la pista a recibir tratamiento. Volvió unos minutos después y pudo acabar el partido, forzando a Jordan Thompson a dejarlo todo para cerrar la victoria y el pase a semifinales en Brisbane.