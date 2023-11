El ranking protegido, una vía de salvación con trampa para Rafa Nadal

Rafa Nadal sigue dando pasos a su recuperación total y una vez esta se dé, el siguiente camino a emprender es el de la reaparición en el circuito profesional. El propio tenista ya ha confirmado que volverá y su intención es volver en el comienzo de 2024 y unas declaraciones del director de facto del Open de Australia, Craig Tilley, acercaron su regreso en el primer Grand Slam de la temporada. Sin embargo y a falta de conocer dónde y cómo se dará el retorno, lo que sí es seguro es que Nadal tendrá que cobijarse en el ranking protegido de la ATP.

La lesión en el psoas ilíaco de su pierna izquierda hizo caer a Rafa Nadal en una baja prolongada de 10 meses, la máxima de toda su carrera deportiva. Sin embargo, los efectos se reproducen hasta llegar al ranking ATP, en el que debido a la inactividad, el manacorí cuenta con un discretísimo puesto 662, al no competir profesionalmente desde el 18 de enero de 2023.

El regreso de Nadal en 2024, por tanto, tendrá que producirse bajo dos elementos de cobijo, toda vez que podemos asegurar que si Rafa vuelve es para jugar los mejores torneos, a los que su ranking actual no da acceso. La primera alternativa es la de las Wild Card, las invitaciones con las que cuenta cada torneo y que el mismo Nadal declaró en mayo que no tendría problemas para obtener, a su modo de ver. «Creo que me lo he ganado», afirmó entonces el balear, quien también quiso ser cauto y considerado y dejo caer que prefería decantarse por el ranking protegido, para no privar de estas invitaciones a otros tenistas más necesitados de ellas.

¿Qué es el ranking protegido?

El ranking protegido es una alternativa que brinda la ATP para amparar a aquellos tenistas víctimas de una lesión grave que deriva en un periodo largo de inactividad en el circuito, de un mínimo de seis meses. En el caso de Rafa Nadal, el periodo de inactividad será seguro superior a los nueve meses, con la posibilidad de ir hasta los 12, por lo que las condiciones para él –por la duración de su baja y no por su trayectoria– serán más beneficiosas, dentro de lo malo.

«Si puedo jugar con ranking protegido para no quitarle invitaciones a otros, mejor», decía en mayo Nadal, dejando caer cuál será su camino a seguir en el momento que esté preparado para volver. El ranking protegido, como su propio nombre indica, protegerá a Rafa con unas condiciones especiales que habrá que tener en cuenta porque traen beneficios, pero no tantos como para considerar a Rafael Nadal a la altura de los mejores desde su regreso a las grandes competiciones ATP.

El problema de Nadal con el ranking protegido

Todos los tenistas que hayan tenido una baja de un mínimo de seis meses por lesión tienen la opción de solicitar al CEO de la ATP el ranking protegido para su regreso a la competición. Después, se realiza una media del ranking ATP del jugador en cuestión, en este caso Rafael Nadal, en los tres primeros meses desde su baja. El balear contaría por tanto con un puesto 9 en la clasificación, pero este, si bien es el que le da acceso a los torneos –a todos por ser tan alto– no será el que presente en estas competiciones.

En otras palabras, Rafa podrá inscribirse sin problema en cada torneo ATP, pero no lo hará como cabeza de serie en ninguno de ellos. Y esto tiene consecuencias, tantas como que Nadal podría encontrarse en cualquier torneo, empezando por el Open de Australia, con los máximos favoritos desde primera ronda. Así las cosas, no se puede descartar un escenario inaudito, como que Rafa Nadal y Novak Djokovic –o Carlos Alcaraz– se vieran las caras en una primera o segunda ronda.

¿Cuánto tiempo dura el ranking protegido?

En caso de que Rafa Nadal tenga una baja entre nueve y doce meses, la ATP permite ingresar en los cuadros finales de los torneos con ranking protegido –9 en el caso del español– en los primeros nueve eventos o durante los primeros nueve meses después de su regreso. En caso de que Nadal superara este tiempo de lesión y se fuera por encima de los 12 meses, el número de torneos a los que puede ir con ranking protegido llegaría a la docena.