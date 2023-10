El director del Abierto de Australia, Craig Tiley, ha anunciado que Rafa Nadal disputará la próxima edición del torneo que comenzará dentro de tres meses. «Podemos revelar en exclusiva que Rafa volverá. Ha estado fuera la mayor parte del año y, al hablar con él los últimos días, confirmó que regresará al Abierto de Australia, algo que nos entusiasma mucho. Es increíble», ha dicho Tiley.

El director subrayó que Nadal, quien previamente anunció que la siguiente puede ser su última temporada en el tenis, «se presentará para ganar» en Melbourne, al igual que hizo en 2009 y 2022. «Nadal no vendría al torneo a menos que piense que puede ganarlo. No se presentará simplemente para jugar, sino que se presentará para ganar», remarcó sobre el ganador de 22 Grand Slams.

El próximo Abierto de Australia comenzará el domingo 14 de enero y se prolongará durante quince días, uno más que en ediciones anteriores, para evitar a los jugadores la carga de partidos y los horarios excesivos. Un cambio que el propio torneo considera «histórico».

Nadal jugó su último partido oficial el pasado 18 de enero, cuando cayó en segunda ronda del Abierto de Australia por 6-4, 6-4 y 7-5 ante el estadounidense Mackenzie McDonald.

La vuelta de Nadal

La semana pasada, el tenista balear, que no disputa un partido oficial desde que cayera lesionado del psoas ilíaco de su pierna izquierda el 18 de enero, precisamente en Australia, mostró un vídeo en el que ya se entrenaba en pista a una intensidad considerable y quiso compartirlo con sus seguidores, que aplaudieron el progreso de su ídolo, deseando verle cuanto antes en los torneos ATP.

Nadal sorprendió al compartir un vídeo en que se le veía entrenando en una de las pistas interiores de la Rafa Nadal Academy, sobre pista dura, y golpeando de derecha con fuerza. Sin embargo, lo más destacado de las imágenes era la movilidad y la soltura que se le vía al 22 veces campeón de Grand Slam, lo cual hacía presagiar que su recuperación iba por buen camino y que podríamos verle dentro de muy poco en condiciones de volver a competir.

«Dije que posiblemente 2024 sea mi último año. Lo mantengo, pero no lo puedo confirmar al 100%. Creo que hay muchas posibilidades de que sí, porque sé como está mi cuerpo, pero cómo estaré en cuatro meses no sé. Estoy abierto al futuro», analizaba Nadal, respondiendo así a la pregunta más esperada de cara a su comparecencia.

Sin embargo, en aquel momento aún no dejaba claro cuándo volvería a la competición ATP, aunque sí aclaraba que quería hacerlo en unas condiciones que le permitieran estar a alto nivel. «Me gustaría volver a jugar y ser competitivo, pero mi ilusión no es ganar Roland Garros o el Open de Australia. No soy un iluso, me enfrento a dificultades como la edad, que es insalvable. Los problemas físicos tampoco me dejan entrenar al 100% habitualmente. Eso no me quita la ilusión, lo que quiero es volver a sentirme competitivo. A partir de ahí me marcaré unos objetivos que no sé cuáles son», explicaba.