Rafa Nadal: «Me gustaría jugar con Alcaraz en los Juegos»

Rafa Nadal continúa recuperándose de su lesión en el psoas Iliaco de la pierna izquierda, con el objetivo de poder volver a las pistas lo antes posible y jugar con Carlos Alcaraz en París 2024. Los Juegos Olímpicos siempre han sido un torneo especial para el tenista balear, que ha reconocido que le gustaría cerrar su ciclo olímpico jugando el dobles con el tenista de El Palmar en la cita del próximo verano.

El ganador de 22 Grand Slams sigue teniendo el mismo hambre que cuando empezó. Pese a contar con dos oros olímpicos, uno en individuales en Pekín 2008 y otro en dobles junto a Marc López en Río 2016, Rafa Nadal quiere volver a luchar por volver a lo más alto del podio en las Olimpiadas junto a Carlos Alcaraz que, a día de hoy, es uno de los mejores jugadores del circuito junto a Novak Djokovic, actual número uno del mundo.

«Los Juegos, a nivel personal, me gustaría jugarlos una vez más. Todo el mundo sabe que siempre he sido un amante de los Juegos. He vivido momentos increíbles de convivencia, de ver lo que es el deporte en esencia pura. Sobre el hecho de jugar el dobles con Carlos, no he tenido la más mínima conversación con él en ese sentido», comienza diciendo Rafa Nadal sobre jugar con Alcaraz en París 2024.

«Pero también me gustaría y sería una buena motivación, un aliciente más para mí poder cerrar mi ciclo olímpico jugando con Carlos Alcaraz, con todo lo que está consiguiendo él, con los jóvenes y con el gran futuro que tiene por delante», añadió el tenista balear durante una entrevista con el diario AS. Nadal sueña con poder estar en París 2024, los que serán sus últimos Juegos, y cerrar su ciclo olímpico junto al que está llamado a ser su sucesor sería la mejora manera de hacerlo.

Nadal y la presidencia del Real Madrid

En su última entrevista, Rafa Nadal desveló su deseo de poder presidir el Real Madrid en un futuro. Sobre eso le volvieron a preguntar al mejor tenista español de todos los tiempos y aseguró que «esto es algo que me preguntan y yo lo contesto conceptualmente. A veces las cosas se sacan de contexto por el hecho de crear titulares. Al final, yo lo único que digo es ¿me gustaría ser presidente de Madrid? Pues sí, claro que me gustaría. Sin más, eso no quiere decir que vaya a serlo y puede ser que ni lo intente nunca».

«Primero de todo, hay gente más preparada que yo y por delante en esa oportunidad de futuro cuando se termine algún día, el mandato del que ha sido uno de los mejores presidentes que hemos tenido en la historia del Real Madrid, que es Florentino. En ese sentido, creo que no hay ninguna urgencia para que haya un presidente nuevo», comentó Rafa Nadal que se deshizo en elogios hacia Florentino Pérez.

«A partir de ahí, cuando eso ocurra, a mí conceptualmente me gusta el deporte, me encanta. Soy un gran aficionado del fútbol también, un gran apasionado del Real Madrid igualmente. Si me preguntan conceptualmente, ¿te gustaría? Pues sí. Eso no quiere decir ni que tenga opciones reales de llegar a serlo nunca», concluyó el tenista español.