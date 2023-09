Rafa Nadal y su vuelta al tenis en directo | todo sobre su entrevista con Juanma Castaño en Movistar hoy en vivo

Rafa Nadal concede su primera entrevista desde que anunciara su retirada temporal del tenis para 2023. Nadal pude contar cuándo vuelve al circuito ATP y si ha tomado la decisión de retirarse en el año 2024, así como los torneos que disputará ese año. Sigue en vivo y en directo, minuto a minuto, todo lo que diga Rafael Nadal en su entrevista más esperada.

La entrevista de Rafa Nadal, en directo

El consejo de Nadal a Carlos Alcaraz

Rafa Nadal asegura en la entrevista que es más de ejemplos que de dar consejos, pero se anima a dar uno a Carlos Alcaraz, con una gran reflexión. «Si le tuviera que decir algo a Carlos Alcaraz es que mejore, que siga mejorando. Al menos tener la ilusión de seguir mejorando es lo que a mí me ha mantenido toda mi carrera. A mí me divierte ir a entrenar porque me levanto con la idea de mejorar, de ser mejor, luego lo mejoro o no, pero voy con esa ilusión»

¿Cuánto mide Rafa Nadal?

Según los datos oficiales que concede la ATP, Rafa Nadal mide 1’85 metros, una altura media entre los mejores tenistas del circuito. Además, Nadal pesa 85 kilos, aunque en los últimos años ha podido bajar peso para prolongar su carrera deportiva.

Ficha ATP de Rafael Nadal.

Nadal y su lucha con Djokovic de Grand Slams

«¿Me hubiera gustado ser el tenista con más Grand Slam de la historia? Sí, para eso está el deporte. ¿Me frustra? No, no puedo estar frustrado por eso. Al final la vida es como es y cada uno hace lo que puede, creo que dentro de mis posibilidades he hecho las cosas para que me vaya lo mejor posible».

«Djokovic lo vive de una manera más intensa que yo, creo que para él hubiera sido más frustrante no conseguirlo y quizá por ello lo ha conseguido. Novak ha llevado la ambición al máximo, yo he sido una persona ambiciosa, pero con una ambición sana que me ha permitido ver las cosas con perspectiva, no cabrearme más de la cuenta, es mi forma de vivirlo y sentirlo», comenta Rafa Nadal, en una reflexión comparativa entre él y Novak Djokovic.

La casa de Rafa Nadal en Mallorca

Rafa Nadal vive actualmente en Mallorca, en Porto Cristo, donde tiene una gran mansión en la que reside junto a su mujer, Mery Perelló, y a su hijo, Rafael Nadal Perelló, nacido en octubre de 2022. Hace unos días, publicó una foto en Instagram nadando en su piscina.

¿Qué torneos jugará Rafa Nadal?

«Mi ilusión es dentro de dos meses ver donde estoy. Estoy entrenando en pista 40 minutos tres días por semana, en unos meses veré en qué posición estoy. Mi hoja de ruta ideal es jugar para competir al máximo nivel y si es así intentaré utilizar el máximo nivel los torneos que más me apetezca», comenta Rafa Nadal en la entrevista con Juanma Castaño.

Nadal no confirma su retirada en 2024

«Me gustaría volver a jugar y ser competitivo, pero mi ilusión no es ganar Roland Garros o el Open de Australia. No soy un iluso, me enfrento a dificultades como la edad, que es insalvable. Los problemas físicos tampoco me dejan entrenar al 100% habitualmente. Eso no me quita la ilusión, lo que quiero es volver a sentirme competitivo. A partir de ahí me marcaré unos objetivos que no sé cuáles son», comenta Nadal.

Rafa Nadal no confirma que se vaya a retirar en 2024, aunque mantiene que hay muchas posibilidades. «Dije, posiblemente será mi último año y lo mantengo, pero no lo puedo confirmar al 100%, no me sé contestar yo. Yo creo que hay muchas posibilidades de que sea mi último año, pero tampoco sé cómo estará en cuatro meses, siempre estoy abierto a ver qué me depara el futuro»

¿Cómo soporta el dolor Rafa Nadal?

«Yo paso página rápido. Llega un momento dado que estoy en paz, llevo un tiempo que no he podido estar donde me hubiera gustado estar, pero lo llevo con naturalidad»

«Veo poco tenis, por pura desconexión, vi la final del US Open, pero no es que no me guste, sería un desagradecido, pero diría que cuando algo lo has hecho durante toda tu vida no puedo ver un partido de tenis como simple espectador. Partidos especiales sí veo, si me apetece verlos realmente»

«Me ha cambiado el carácter sólo cuando tengo más dolor de la cuenta. Ahora mismo vivo con dolor, pero no es un dolor que me amargue la vida. Yo estoy más jodido cuando tengo más dolor de la cuenta. Tengo un pie muy mal y a veces no me deja vivir tranquilo, porque no me deja bajar la escalera de casa. Ahí es difícil estar feliz».

El punto y aparte, la desconexión de Nadal

«Necesitaba un punto y aparte. Desgraciadamente, aunque de por medio haya habido el título de Roland Garros, desde Indian Wells 2022 que me rompí la costilla, ha sido un año y medio duro», comenta Rafa Nadal sobre el calvario vivido. «El punto y aparte es lo que quería, pero antes quería asegurarme que parando me iba a recuperar. Hice una nueva ronda de consultas médicas, analizando lo que me estaba ocurriendo en el psoas y no había manera de recuperar y cerrar. Me dijeron que si no me operaba no me iba a recuperar aun parando un tiempo largo».

«La operación ha salido bien, pero contaba con volver bien. Una vez te metes en quirófano ya aprovecharon para operarme la cadera, he pasado unos meses de recuperación, y después he pasado tiempo en familia», añade Nadal.

La operación de Rafa Nadal

«Me operé de la cadera el 2 de junio y desde entonces no he jugado mucho –al golf–». «He podido hacer otras cosas que no había hecho nunca», comenta Nadal, que puede anunciar su regreso en los próximos minutos.

Comienza la entrevista de Rafa Nadal

Juanma Castaño, conductor de la entrevista, presenta a Rafa Nadal. «Estoy bien, contento», comenta, después de afirmar que ha estado jugando al golf con Pau Gasol.

Nadal y su reflexión sobre los Grand Slam

En un adelanto de la entrevista que comenzará en unos minutos, Rafael Nadal dejaba la siguiente reflexión sobre lo que significa para él no ser el tenista con más títulos de Grand Slam de la historia, tras ser adelantado por Novak Djokovic.

¿Dónde ver por TV la entrevista a Rafa Nadal?

La entrevista a Rafa Nadal se emitirá en exclusiva en Movistar +, canal principal de la plataforma de pago con el mismo nombre. La charla será con el periodista Juanma Castaño y se puede sintonizar en el canal ‘7’.

Cuántos títulos de Grand Slam tiene Nadal

22 son los títulos de Grand Slam que tiene Rafa Nadal en sus vitrinas, siendo el segundo con más trofeos de campeón de toda la historia del tenis masculino, sólo por detrás de Novak Djokovic, que cuenta con 24.

Estos son los Grand Slam que ha conquistado Rafa Nadal:

Open de Australia : 2 (2009 y 2022)

Roland Garros: 14 (2005, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2017, 2018, 2019, 2020 y 2022)

Wimbledon: 2 (2008 y 2010)

US Open: 4 (2010, 2013, 2017 y 2019)

¿Cuándo vuelve a jugar Rafa Nadal?

Rafa Nadal anunció el pasado 18 de mayo que no volvería a jugar en lo que resta de temporada –con la duda de la Copa Davis– debido a una lesión de gravedad en el psoas ilíaco que le obligaría a parar para resetear tanto en el plano físico como en el mental. Se espera, tal y como deslizó su tío Toni Nadal recientemente, que Rafa pueda volver a jugar al tenis en el circuito profesional en el Open de Australia 2024.

El puesto de Nadal en el ranking ATP

Después de estar todo el año sin competir en el circuito ATP, a excepción del Open de Australia, Rafa Nadal ocupa actualmente el ranking más bajo de su carrera profesional, a nivel histórico. El tenista español, que acabó cinco años como número uno, está actualmente en el puesto 237 del ranking ATP, aunque seguirá cayendo hasta, probablemente, no tener casi puntos en su reaparición.

¿Cuál es la lesión de Rafa Nadal?

Rafael Nadal ha sufrido muchas lesiones a lo largo de su carrera, pero fue una lesión de grado II en el psoas ilíaco de su pierna izquierda la que le obligó a parar tras el Open de Australia 2023, dejándole sin competir durante todo este año. Nadal ha pasado incluso por el quirófano para ser operado.

¿Cuántos años tiene Rafa Nadal?

En la actualidad, Rafa Nadal tiene 37 años. Nacido el 3 de junio de 1986 en Manacor, Nadal debutó como profesional antes de llegar a la mayoría de edad y sumó su primer título ATP con apenas 18 años, en Sopot, Polonia. Actualmente, Rafa es uno de los tenistas más veteranos del circuito ATP.