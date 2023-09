Rafa Nadal: «Me gustaría ser presidente del Real Madrid»

Rafa Nadal ha reconocido que le gustaría ser presidente del Real Madrid cuando cuelgue la raqueta y tenga que buscar nuevos objetivos profesionales. El tenista, que sigue trabajando a tope en su recuperación con el objetivo de volver a jugar en el circuito ATP en 2024, no ha ocultado que le atrae la idea de comandar algún día al club de sus amores, del que ya es socio de honor. Precisamente este domingo estuvo en el Santiago Bernabéu asistiendo a la remontada ante la Real Sociedad y tuvo la oportunidad de saludar a Florentino Pérez.

«¿Si quiero ser presidente del Real Madrid? Es que no lo sé. Te prometo que no lo tengo pensado. Ahora, ¿si me gustaría? Creo que sí que me gustaría, pero primero de todo muchas cosas. No hay ni que decir que tenemos al mejor presidente posible. Después, lo que pueda pensar hoy no sé si es lo que pueda pensar mañana. Y la vida da muchas vueltas y uno tiene que saber está capacitado para hacer según qué tipo de cosas. Yo soy muy realista conmigo mismo, soy consciente de mis limitaciones y sé si sería capaz. El tiempo dirá. Florentino nunca me lo ha preguntado. Creo que tampoco cumplo los requisitos para ser presidente. Soy socio de honor, pero nada más», ha señalado Nadal a la pregunta de Juanma Castaño sobre si le gustaría ser presidente del Real Madrid.

– ¿Quieres ser presidente del Real Madrid? – ''Creo que sí que me gustaría''.#NADALenMovistarPlus pic.twitter.com/vj43Aefq5k — Fútbol en Movistar Plus+ (@MovistarFutbol) September 18, 2023

En cuanto al momento que atraviesa el Real Madrid, el balear ha recordado que lleva «pleno de victorias» en la Liga, pero también que están «al comienzo de la temporada». «El Madrid ha tenido un problema muy grave, que pilares importantes como Courtois, Militao o Vinicius se han lesionado. Aún así van bien. Veremos cómo va la temporada. Hay años que empiezan peor y terminan bien, como en la última Copa de Europa que se ganó hace dos años. Esta es la magia del deporte, que es impredecible», ha destacado.

Además, ha celebrado el «fichaje espectacular con Bellingham», pero ha añadido que «un delantero más a lo mejor venía bien». En este sentido, se ha mostrado a favor de Kylian Mbappé por fin acabe fichando por el Real Madrid algún día, después de varios veranos sin que el traspasado haya llegado a cristalizar nunca.

«Yo estoy esperando a Mbappé con los brazos abiertos, yo no tengo ningún problema con él, claro que me encanta. Solo faltaría, ¿a quién no le gusta? ¿Qué obligación tenía Mbappé de venir? El Madrid es más grande que cualquier jugador, pero Mbappé tampoco tiene la obligación de venir cuando los aficionados del Madrid queremos que venga. Veremos qué ocurre y si viene, rencor ninguno, solo agradecimiento porque habrá venido renunciando a mucho dinero», ha destacado Nadal en una entrevista a Movistar+.

La lesión de Rafa Nadal

Nadal lleva apartado de las pistas desde el pasado mes de enero, cuando cayó eliminado en segunda ronda del Abierto de Australia. Sus problemas físicos le obligaron a pasar por el quirófano para operarse del músculo psoas y también de la cadera. En este momento se encuentra en pleno proceso de recuperación y ha vuelto a los entrenamientos con vistas a su retorno a las pistas en 2024.