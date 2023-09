Rafa Nadal: «No puedo decir que 2024 será mi último año»

Rafa Nadal regresará al tenis y lo hará con fuerza en 2024, aunque no tiene fecha concreta para su vuelta. El tenista español confirmó en una entrevista que el parón le ha servido para resetear, tanto física como mentalmente, e iniciará la próxima temporada, que será posiblemente la última de su carrera profesional, preparado y con ilusión para afrontar unos meses en los que su gran objetivo es verse competitivo, más allá de los títulos.

Nadal concedió una entrevista de 45 minutos a Movistar +, donde se sometió a preguntas de distinta índole, en las que se mostró reflexivo y animado a seguir dando pasos en la recuperación de su lesión del psoas ilíaco, que le ha mantenido toda la temporada de baja, haciendo incluso que pasara por el quirófano el pasado 2 de agosto.

Con un año en blanco, Rafa mantiene la esperanza de regresar a alto nivel, probablemente al comienzo de 2024, y jugar los torneos que más le motivan siempre y cuando pueda controlar el dolor y no volver a caer lesionado. Nadal habló con el entrevistador, Juanma Castaño, de presente, pero también de futuro, y ahí abrió puertas, siempre con mesura, como la posibilidad de colaborar con algún tenista en calidad de entrenador, unas semanas al año, o incluso acabar como presidente del Real Madrid, si se viera capacitado para ello y pudiera presentarse según estatutos.

Rafa Nadal y su futuro en el tenis

«Dije que posiblemente 2024 sea mi último año. Lo mantengo, pero no lo puedo confirmar al 100%. Creo que hay muchas posibilidades de que sí, porque sé como está mi cuerpo, pero cómo estaré en cuatro meses no sé. Estoy abierto al futuro», analizaba Nadal, respondiendo así a la pregunta más esperada de cara a su comparecencia.

Sin embargo, Nadal no dejó claro cuándo volverá a la competición ATP, aunque sí quiere hacerlo en unas condiciones que le permitan estar a alto nivel. «Me gustaría volver a jugar y ser competitivo, pero mi ilusión no es ganar Roland Garros o el Open de Australia. No soy un iluso, me enfrento a dificultades como la edad, que es insalvable. Los problemas físicos tampoco me dejan entrenar al 100% habitualmente. Eso no me quita la ilusión, lo que quiero es volver a sentirme competitivo. A partir de ahí me marcaré unos objetivos que no sé cuáles son», analizó el campeón de 22 torneos de Grand Slam.

La recuperación de la lesión de Nadal

Nadal también dio datos de cómo se está entrenando, en sesiones de 45 minutos en pista tres días a la semana –más todo el trabajo de gimnasio, y dejó caer que las limitaciones hacen que se aburra un poco en estas sesiones. «De momento es aburrido, juego casi sin moverme, juego sin la intensidad que estoy acostumbrado. Me tengo que estar conteniendo todo el rato, sé que tengo que tener paciencia. Me ha aburrido siempre, he vivido muchas recuperaciones en mi vida, aburrirme nunca me ha quitado la ilusión», matizó Rafa, en la entrevista.

También hubo tiempo para consejos, como el que le dio a Carlos Alcaraz tras confirmar que por su edad, no le quedan muchos amigos en el circuito ATP, y que él, en lugar de un consejo, prefiere dar ejemplo. «Si le tuviera que decir algo a Carlos Alcaraz es que mejore, que siga mejorando. Al menos tener la ilusión de seguir mejorando es lo que a mí me ha mantenido toda mi carrera. A mí me divierte ir a entrenar porque me levanto con la idea de mejorar, de ser mejor, luego lo mejoro o no, pero voy con esa ilusión», afirmó Nadal, en dirección al campeón de Wimbledon 2023.

Nadal, ¿presidente del Real Madrid?

Sin embargo, lo que probablemente más sorprendió de toda la entrevista de Rafa Nadal fue su respuesta, ambigua, pero dejando la puerta abierta, a la opción de ser presidente del Real Madrid en el futuro. «Creo que me gustaría, pero a día de hoy nada que tenemos el mejor presidente posible, después la vida da muchas vueltas y hay que saber si uno está capacitado para hacer cada tipo de cosas. No sé si sería capaz, pero el tiempo dirá», explicó Nadal, quien también demostró estar al día de lo que sucede en la actualidad madridista.