Rafa Nadal no ha podido cumplir con su objetivo y no estará en Roland Garros 2023, después de no recuperarse en los plazos deseados de la lesión de grado II en el psoas ilíaco de su pierna izquierda que se ha convertido en una auténtica pesadilla. La dolencia pasa así a un lugar privilegiado –en lo negativo– entre todos los infortunios físicos que ha vivido Nadal en una carrera deportiva tan brillante en lo deportivo como intermitente debido a las lesiones.

El 18 de enero se produjo una lesión que, pese a la gravedad que ya deslizó el propio Nadal en su momento, no se preveía tan importante como ha acabado siendo para los intereses del ganador de 22 títulos de Grand Slam. Según el diagnóstico oficial compartido por Rafa Nadal tras su adiós al Open de Australia, se trataba de una lesión de grado II en el psoas ilíaco de su pierna izquierda, producida en el segundo set del encuentro de segunda ronda ante Mackenzie McDonald. El tiempo estimado de recuperación entonces era de seis a ocho semanas, con lo que, a priori hubiera llegado listo para disputar la gira de tierra batida desde el inicio.

Sin embargo, la realidad es que se van a alcanzar los cuatro meses desde que se produjera la lesión y Nadal aún no puede competir al máximo nivel. Con Roland Garros ya son nueve los torneos que estaban en un inicio en el calendario potencial de Rafa y que no podrá disputar debido a una de las peores lesiones que ha sufrido en su extensa carrera deportiva en el tenis profesional. Primero fueron los torneos de Doha y Dubai, más tarde Indian Wells y Miami, para terminar con una ausencia total en la gira de tierra, en la que no ha podido estar en Montecarlo, Barcelona (Godó), Mutua Madrid Open, Roma ni en el último y el más importante, Roland Garros, torneo que se pierde por primera vez desde que conquistara su primer título en 2005.

La lesión que marca el futuro de Nadal

Nadal anunciará oficialmente su ausencia en Roland Garros este jueves en una rueda de prensa (a partir de las 16:00 horas) en la que se espera que el tenista español explique cuál es su estado actual y una posible fecha de regreso tras solucionar sus problemas en la cadera. Camino de los 37 años, que cumplirá el 3 de junio y por primera vez en mucho tiempo alejado de París, Rafa Nadal debe tomar una decisión sobre su futuro, con la sombra de una retirada a la que podría, cuanto menos, poner fecha si no consigue reparar una dolencia en el psoas ilíaco que está nublando el tramo final de su carrera.