Las 10 mejores frases de la entrevista a Rafa Nadal y su consejo a Carlos Alcaraz

El mejor tenista español de la historia, Rafa Nadal, concedió una entrevista este lunes en la que se reafirmó sobre el fin de su carrera, que cada día que pasa está más cercano. El manacorí insistió en lo que ya dijo en su última comparecencia pública allá por mayo: «Posiblemente, 2024 sea mi último año, pero no te lo puedo confirmar». Pero, además de esta frase, dejó otras nueve con las que abordó varios temas, como su estado físico actual, e incluso su relación con Novak Djokovic. También habló sobre la figura de Carlos Alcaraz y, sin entrar en comparaciones, le dio un sabio consejo. Estas son las mejores frases que ha dejado Rafa Nadal en su entrevista en Movistar+.

Cuando se cumplen cuatro meses exactos desde que anunciase en Mallorca que no participaría en la última edición de Roland Garros, Rafa Nadal volvía a estar en el foco gracias a su entrevista en Movistar +. El tenista respondió a todas las preguntas del periodista Juanma Castaño y dejó una serie de pistas sobre lo que puede suceder con su carrera en los próximos meses. Una de ellas llegó al poco tiempo de comenzar, cuando fue preguntado sobre dónde tenía pensado retirarse, a lo que respondió lo siguiente: «A lo mejor me puede apetecer una gira de despedida y hacerlo más a título sentimental».

Sobre su estado físico, desveló algo muy complicado de escuchar:»Muchas veces me cuesta bajar la escalera de casa por las mañanas». Una realidad a la que, desgraciadamente, sus múltiples lesiones le han abocado. Después, añadió que en su vida ha «tomado decisiones erróneas», puesto que en muchas ocasiones, como su último Roland Garros, llevó su cuerpo hasta un extremo que ha podido ser perjudicial. Es por ello que para él entrenar sin competir «es aburrido» y se tiene «que estar conteniendo todo el rato».

Además, se confesó sobre su rivalidad con Djokovic y admitió que siempre quiso «ser el tenista con más Grand Slams de la historia». «La verdad es que no le he mandado ningún mensaje a Djokovic por puro despiste, cuando ganas algo tan importante es mejor dejar pasar un tiempo», desveló Nadal cuando le preguntaron por el triunfo del serbio en el US Open.

Relación con Djokovic y consejo a Alcaraz

Y hablando de tenistas, también fue preguntado por alguien se mira en su espejo, Alcaraz. Aunque Nadal «no» dé «buenos consejos», el balear le dijo lo siguiente: «Ninguna precipitación, es un jugador nuevo que llega, es el número uno del mundo. No es exagerado, tiene una proyección brutal, tiene juventud, potencia… La proyección de los grandes la tiene. Que mejore, que siga mejorando siempre, que tenga la ilusión para seguir motivado», dijo.

«¿Por qué no? No va a ser mi vida, pero yo vengo de ahí. Yo creo que el deporte siempre va a ser una parte muy importante de mi vida», esa fue la respuesta de Nadal en la entrevista cuando Castaño le preguntó sobre si se veía como entrenador de tenis, al igual que antiguos rivales españoles suyos como David Ferrer, actual entrenador de España en la Copa Davis.

Proyectos

Rafa Nadal también habló de sus proyectos en dicha entrevista, un apartado en el que dejó otra de sus mejores frases: «Si paro hoy, si quiero mañana puedo empezar a trabajar en muchas cosas que tengo en marcha». Acto seguido, se le preguntó por la posibilidad de ser el presidente del Real Madrid en algún momento de su vida, y no descartó nada: «No lo sé. Me gustaría. Pero primero de todo, muchas cosas, tenemos al mejor presidente posible». Después, añadió de la más inteligente posible cómo ve al equipo blanco, su equipo, en el inicio de esta temporada. «De momento ha ganado todo».

– ¿Quieres ser presidente del Real Madrid? – ''Creo que sí que me gustaría''.#NADALenMovistarPlus pic.twitter.com/vj43Aefq5k — Fútbol en Movistar Plus+ (@MovistarFutbol) September 18, 2023

A Nadal también le preguntaron sobre uno de los asuntos del verano, el culebrón Mbappé, y su respuesta dejó claro su deseo: «Feliz de que viniera, claro que me gusta Mbappé. ¿Qué obligación tenía Mbappé de venir? El Madrid es más grande que cualquier jugador. Si viene, rencor ninguno. Habrá renunciado a mucho dinero».