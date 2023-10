El ataque de un tenista profesional a Nadal y Federer por ‘colaborar’ con la desigualdad

El tenis profesional trae, por norma general y hablando de términos económicos, gloria para las grandes estrellas, un reducido grupo de cracks, y dificultades y, en el peor de los casos, penurias para muchos otros que en ocasiones tienen incluso que aparcar su sueño de dedicarse al deporte que aman. Parece claro que un sistema en el que sólo 150 tenistas pueden vivir bien de su deporte tiene lagunas, pero uno de estos profesionales, Marco Trungelliti, ha ido un paso más allá, hasta el punto de acusar a Rafa Nadal y a Roger Federer por se colaboradores de esta desigualdad.

A sus 33 años, Marco Trungelliti está situado actualmente en el puesto 236 del ranking ATP, una plaza ya dentro del grupo de aquellos que pueden atravesar problemas para mantenerse económicamente dentro del tenis profesional. Veterano y cara visible de la lucha contra las apuestas en el deporte, el jugador argentino habló de los problemas de desigualdad en su disciplina y no dudó en atacar directamente a dos de los más grandes de todos los tiempos.

«Federer y Nadal nunca dijeron nada. No fueron capaces de abrir la boca ni una vez y luchar por los derechos de los jugadores», afirmaba Trungelliti. «No puedes ser cómplice de que en el tenis vivan el 2%», añadía después, en referencia a Roger y a Rafa, quienes al contrario que Novak Djokovic, no se involucraron activamente con un puesto en la Asociación de Tenistas Profesionales, la PTPA.

Marco Trungelliti, en un partido. (Getty)

«Como jugadores pueden ser buenísimos, pero como humanos tratando de mejorar el sistema en general, me parecen paupérrimos», completó Marco, en declaraciones a La Nación, sobre Nadal, Federer y aquellos jugadores de élite que no colaboran a la igualdad. Unas declaraciones durísimas que han hecho mucho ruido, al atacar directamente a dos jugadores que ganaron infinidad de títulos y dinero en sus mejores años, pero que, en visión de Trungelliti, tenían que haber hecho más por el sistema.

Trungelliti, referencia contra los amaños

Marco Trungelliti es una figura importante dentro del tenis, más allá de sus resultados y su trayectoria meramente deportiva. Una denuncia suya, tras haber sido tentado para dejarse perder un partido, acabó con declaración en colaboración con el TIU –Unidad de Integridad del Tenis– en los Tribunales. Tres compatriotas argentinos, Coria, Kicker y Heras, que también habían sido llamados al fraude en los partidos por las apuestas, acabaron sancionados, mientras que Trungelliti tuvo que pagar un alto precio con amenazas e incluso una mudanza obligada a Andorra, en 2018.

«Al tenis le interesa que siga habiendo partidos arreglados porque, si no, el nivel Future -ahora ITF- y muchos Challengers son insostenibles, no dan los números para que los jugadores puedan mantenerse», comenta en la entrevista un Trungelliti que, a pesar de no haber superado nunca el top-100 de la ATP, se ha embolsado un total de 1’5 millones de euros en premios en una carrera trabajada y desde la que denuncia la ayuda de los más grandes del tenis para que, en el futuro más cercano posible, se haga realidad una mejora de las condiciones de aquellos jugadores más modestos que no copan titulares cada semana.