Una pesadilla nocturna nos mostró una cara de Carlos Alcaraz que nunca habíamos visto hasta el momento. Los cuartos de final del Open de Australia, un inmenso Alexander Zverev y una versión desconocida del joven talento español, pese al conato de milagro entre el tercer y el cuarto set, despiden a Alcaraz del primer Grand Slam de la temporada por la puerta de atrás, en un encuentro que debía ser el de su despegue definitivo y que acabó estrellándole contra un muro, construido por Zverev y contra el que Carlos chocó con contundencia, resurrección fallida y derrota final por 6-1, 6-3, 6-7, 6-4.

Alcaraz dice adiós de manera prematura al Open de Australia 2024, donde ha logrado su mejor resultado en Melbourne pero uno a todas luces insuficiente para el jugador español. El objetivo era el título, o cuanto menos una final, que ya se vislumbraba a lo lejos gracias a las sensaciones acumuladas en los partidos previos, pero el mal día llegó y lo hizo para Carlos en el peor momento, ante un Alexander Zverev hambriento y que, contra pronóstico, dejó su mejor partido de los últimos tiempos para colarse en unas semifinales en las que se medirá a Daniil Medvedev.

Zverev estuvo sublime con el saque, no tanto en número de aces –apenas tres– como en la fiabilidad que le dio durante todo el encuentro. El resultado fue que Carlos Alcaraz sólo tuvo pelotas de break en un juego, además decisivo, en el segundo set. Entonces, el murciano no pudo aprovecharlas y Sascha, que ya se había apuntado el primero de manera clarísima, no le perdonó con un break que decantó la balanza en el segundo set.

El partido se presumía largo, algo que beneficiaba a Alcaraz ante un rival que acumulaba más de cinco horas superiores de desgaste en pista, pero fue en los dos primeros sets rápido, rapidísimo, a la velocidad del saque y del revés de Zverev, siempre magníficos, pero también a la de su derecha, el teórico punto débil que intentó dañar Carlos sin acierto. Alexander estaba en su día y Alcaraz no supo gestionarlo, preso de sus errores y de un marcador que pronto se le vino encima. Tras una hora y 45 minutos de encuentro, colocó Zverev el 6-1, 6-3 y 5-2, pero entonces, el renacer de Alcaraz le concedió una vida extra al partido.

Alcaraz se acercó al milagro

Fue entonces, con todo tan a favor que se daba por descontado, cuando a Zverev le vino a visitar el vértigo, guiado por el penúltimo aliento de Alcaraz. El gigante teutón falló a la hora de cerrar el partido y Carlos lo aprovechó como sólo una superestrella puede hacerlo, con un break que levantó al público de sus asientos y, desde España, hizo creer a todos los que habían dejado de lado sus trabajos para sufrir junto a su ídolo una derrota que quedaba, cuanto menos, aplazada.

Alcaraz saca al campeón que lleva dentro para llevarse el tercer set en un agónico tie break 🇩🇪 A. Zverev 6-6-6 🇪🇸 C. Alcaraz 1-5-7

— Eurosport.es (@Eurosport_ES) January 24, 2024

Alcaraz estado al límite de una paliza, pero su derecha comenzó a funcionar y el tie-break le concedió una nueva oportunidad de completar una remontada histórica. El 7-6 se marchaba a su luminoso y todo, apuestas, sensaciones e incluso estado físico –Zverev tuvo que ser atendido del tobillo–, amagó con un giro radical.

Zverev acaba con el sueño de Alcaraz

De nuevo contra pronóstico, el cuarto set permitió una redención hasta cierto punto inesperada. Alcaraz comenzó perdiendo, con break en contra, lo remontó de manera inmediata y tomó el mando del encuentro, con un juego mucho más representativo de lo que es el tenista murciano. Sin embargo, no pudo quebrar el poderoso saque de Alexander Zverev y lo acabó pagando.

Con 4-4, Sascha dio sus, posiblemente, últimos coletazos al resto, ya exhausto, y con gran calidad consiguió aturdir a Alcaraz, que cedía su servicio y, entonces sí su permanencia en el Open de Australia. Pasada la una de la madrugada en Melbourne, la pista Rod Laver Arena rugía por última vez en la jornada y despedía al número dos del ranking ATP, a Carlos Alcaraz, de su primera oportunidad de ganar un Grand Slam en 2024.