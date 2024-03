El cara a cara entre Nadal y Alcaraz: cuántos partidos han jugado y quién ha ganado más

La relación entre Rafa Nadal y Carlos Alcaraz va más allá de lo personal. Nadal ha sido durante muchos años el ídolo y referente de Alcaraz, 17 años más joven que la leyenda del tenis español, pero ahora, ambos son rivales y así lo atestiguan los partidos en los que se han enfrentado de tú a tú las dos referencias de la Armada. A continuación, repasaremos los partidos entre Nadal y Alcaraz en el circuito ATP, que suman un nuevo episodio en forma de exhibición en El Slam de Netflix.

El partido que medirá a Nadal y a Carlos Alcaraz en Las Vegas será el cuarto enfrentamiento entre los dos jugadores que lideran el tenis en España. Pese a la clara diferencia de edad entre ambos, Rafa y Carlos han coincidido en la misma época actual en el circuito ATP y con ello se han medido en tres partidos hasta la fecha, a los que se suma el duelo de exhibición de Netflix.

La juventud de Carlos Alcaraz le jugó primero una mala pasada, pero su mejor estado físico le permitiría sumar su primera victoria ante Rafa Nadal en el último enfrentamiento oficial entre ambos. En el duelo más igualado, la veteranía y saber estar de Nadal se impuso, haciendo gala de los galones del considerado, junto a Novak Djokovic, como el mejor tenista de todos los tiempos.

¿Cuántos partidos de tenis han jugado Alcaraz y Nadal?

Frente a frente, Carlos Alcaraz y Rafa Nadal se han enfrentado tres veces en partido oficial, correspondiente al circuito ATP. Debido a las lesiones, sobre todo de Nadal, no se ha podido dar el duelo en más ocasiones, y todos los partidos son correspondientes a los años 2021 y 2022, este último año ya con Alcaraz entre los mejores del mundo. En El Slam de Netflix se dará el cuarto de los partidos entre Nadal y Alcaraz, si bien este no entrará en el head to head de encuentros oficiales, al tratarse de una exhibición.

Alcaraz vs Nadal: ¿Quién ha ganado más partidos?

Rafael Nadal ha ganado más partidos en el duelo directo de encuentros ante Carlos Alcaraz. En el cara a cara entre los dos tenistas oficiales, Nadal se impone por 2-1 a Alcaraz, quien por su parte se hizo con el triunfo en el último choque entre ambos tenistas, en los cuartos de final del Mutua Madrid Open 2022, torneo del que salió a la postre vencedor.

Todos los encuentros entre Nadal y Alcaraz

2021: Masters 1000 de Madrid (2ª ronda)

Rafa Nadal se medía en segunda ronda del Mutua Madrid Open, torneo que había ganado en un total de cinco ocasiones, a Carlos Alcaraz, quien justo ese día, el 5 de mayo de 2021, alcanzaba la mayoría de edad al cumplir 18 años. Aún como promesa, pero a escasos meses de su explosión definitiva, Nadal ganó de manera muy clara a un Alcaraz cohibido (6-1, 6-2), en un partido que pasará a la historia por ser el primero del enfrentamiento directo entre el gran campeón español y su sucesor.

Alcaraz, Nadal y Feliciano López, el día del cumpleaños de Carlos en 2021. (Europa Press)

2022: Masters 1000 de Indian Wells (semifinales)

Segundo partido y segunda victoria para Rafa Nadal sobre Carlos Alcaraz, aunque en esta ocasión de manera mucho más sufrida. El legendario tenista balear tuvo que apurar hasta el tercer set en las semifinales del Masters 1000 de Indian Wells para derrotar al aprendiz, por un resultado de (6-4, 4-6, 6-3). En ese encuentro, Nadal pudo disputar y ganar el tercer set con una fisura en la costilla, que le impediría competir de tú a tú con Taylor Fritz en la final.

2022: Mutua Madrid Open (cuartos de final)

Precisamente, la lesión costal apartó a Rafa Nadal varias semanas del circuito ATP, y su regreso se produjo en un lugar especial, el Mutua Madrid Open. En casa, los cuartos de final juntaron de nuevo al veterano campeón con un Carlos Alcaraz, flamante campeón del Masters 1000 de Miami y repleto de rodaje y confianza. Allí llegaría la venganza y la primera victoria de Carlitos, en otro duelo decidido en tres sets (6-2, 1-6, 6-3).