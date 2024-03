Carlos Alcaraz: «Estaba nervioso, no sabía cómo iba a responder el tobillo»

Carlos Alcaraz ha comenzado con victoria su defensa del título del torneo de Indian Wells, el primer Masters 1.000 del año. El tenista español ha derrotado en su estreno en territorio estadounidense a Matteo Arnaldi, quien le arrebató el primer set en el tie break. Alcaraz, sin embargo, remontó después con facilidad el duelo. (6-7, 6-0, 6-1).

La principal duda del tenista español estaba en su tobillo, con el que llegaba con molestias. Alcaraz ha reconocido que estaba «un poco nervioso porque sabía cómo iba a responder el tobillo». El murciano ha añadido que al ser «mi primer partido jugando a alta intensidad eran muchas cosas viniéndome a la mente» y que por ello «no podía estar al cien por cien enfocado».

Cabe recordar que Carlos Alcaraz reapareció el pasado domingo, pero lo hizo en la exhibición contra Rafa Nadal en Las Vegas. Ese duelo no era oficial y fue más un show mediático que emitió Netflix en directo.

Como estaba nervioso, Alcaraz ha especificado que eso le provocaba «en algunos puntos moverme diferente o con menos energía». Sin embargo, «en el segundo y tercer set fue totalmente diferente» ya que «me mantuve o me alejé, traté de ser yo mismo con mucha energía, pegando buenos golpes, moviéndome bien».

«Creo que mi juego salió cuando mi energía era tan alta. Lo intenté hacer en el inicio del segundo set y pienso que me salió bastante bien. Me ayudó a mantenerme a un buen nivel, con alta intensidad durante todo el partido”, ha seguido relatando Carlos Alcaraz tras este debut en Indian Wells.

Carlos Alcaraz estaba «nervioso»

En rueda de prensa el tenista murciano explicó que no se dio «cuenta» de la forma en la que tenía que afrontar el primer set: «Me sorprendieron un poco las condiciones. Es diferente jugar durante el día que jugar en la sesión nocturna. Yo he estado entrenando todos los días durante el día. Con el sol y el calor, los rebotes son completamente diferentes, la pelota va diferente y me costó todo ese primer parcial».

Por otro lado, Carlos Alcaraz ha reconocido que llega a Indian Wells, donde ganó el año pasado, con menos preparación que la temporada pasada: «El año pasado llegué aquí con más partidos y con más ritmo, ahora estoy recuperándome de una lesión de tobillo. Por eso ahora no vengo con demasiados partidos».

Pese a esas molestias que son las que le hicieron estar «nervioso» en este estreno ante Matteo Arnaldi, el murciano ha explicado que «estoy mejorando y me siento muy bien, aunque creo que tengo que conseguir el buen ritmo paso a paso. Esa es la gran diferencia entre el año pasado y este».

Estreno con victoria

En el plano deportivo, el encuentro de debut de Carlos Alcaraz en Indian Wells tuvo dos caras totalmente opuestas. La primera, dibujada en un primer set de máxima igualdad, trajo por parte del número dos del ranking ATP demasiados errores no forzados de revés, y si bien también brotes positivos, no lo suficientemente determinantes como para llevarse la manga, que iba a parar, por sorpresa, al bolsillo de Arnaldi.

Los otros dos sets del partido muestran el lado optimista con Carlos, renovado y espoleado tras ceder la primera manga y demostrando por qué es el vigente campeón del torneo.