Rafa Nadal no sufre ninguna lesión y ya está inscrito en el Masters 1000 de Montecarlo

Rafa Nadal disputará, si no media problema físico o imprevisto en sus planes, el Masters 1000 de Montecarlo. El tenista español, quien recientemente se bajaba a última hora del torneo de Indian Wells, tiene previsto iniciar con fuerza su momento clave del calendario, la temporada de tierra batida, y ya se ha inscrito con ranking protegido en la cita que se disputa en el Principado de Monaco entre el 6 y el 14 de abril.

El Masters 1000 de Montecarlo, primer gran torneo de cuantos componen la gira primaveral de tierra batida, anunció su lista de inscritos para la cita y, en ella, aparece un Rafael Nadal quien parte con el noveno puesto que le concede el ranking protegido y que asegura su lugar en el cuadro final. Sin embargo, Nadal no será cabeza de serie, ya que su ranking real es el 652, que podría incluso bajar antes del inicio de la cita.

Las noticias en torno al estado físico de Rafa Nadal acreditan su intención de participar en Montecarlo. Después de sufrir una contractura en la espalda en los días previos al Slam de Netflix, en el que se midió a Carlos Alcaraz, el tenista balear pudo tener un conato de recaída, que le llevó a renunciar al Masters 1000 de Indian Wells por no encontrarse al 100%. Sin embargo, una resonancia magnética habría descartado cualquier daño importante en el campeón de 22 torneos de Grand Slam.

