Rafa Nadal comparte un vídeo que devuelve la esperanza a sus fans: «Esta tierra…»

Primero el Open de Australia, más tarde Doha y por último, Indian Wells. El retorno de Rafa Nadal al tenis en 2024, en su cada vez más probable último año como profesional, no está siendo precisamente agradecido y sí bastante duro tanto para él como para los millones de fans que acumula en todo el mundo. Los problemas físicos, por pequeños que sean, están frenando al campeón español, quien sin embargo devolvió la esperanza a sus fans con un vídeo publicado en su reaparición tras confirmar su baja del primer Masters 1000 de la temporada. ¿El motivo?, por supuesto, la tierra batida.

Nadal ha pasado página después de no poder ponerse a punto para disputar un torneo especial para él como el Masters 1000 de Indian Wells, y su refugio está en la superficie en la que más éxitos ha cosechado en su carrera, hasta el punto de convertirse en el jugador que más ha dominado en toda la historia en ella. La tierra batida es la gran aliada de Rafa en lo que resta de 2024 y quién sabe si también en lo que le queda en el tenis profesional, y quiere aprovecharlo a tope.

En un vídeo publicado a modo de storie en su cuenta oficial de Instagram, Rafa Nadal deslizó que ya se está ejercitando sobre tierra batida, lo cual, más allá del contacto con la superficie en la que vendrán sus próximos torneos –ya se sabía que no jugará en Miami–, implica que su físico no está muy mermado y que, al menos, puede ir preparándose en pista para lo que llegará, si no media lesión –crucemos los dedos–, a partir del mes de abril.

Sentado y con el gesto característico de quitar la arcilla de la suela de las zapatillas, con repetidos golpes con su raqueta, Nadal puso el cebo para dejar entrever a sus fans que su preparación para los torneos más especiales del año ya ha comenzado. «Esta tierra cómo se quita…», se puede escuchar a Rafa, cuya cara no sale en la publicación pero su voz y tren inferior resultan inconfundibles.

Nadal apuesta todo a la tierra

Lo ha dejado claro en todo momento desde que se hiciera oficial su reaparición en el tenis. Rafa Nadal prioriza la temporada de tierra batida, por ser la superficie que más éxitos le ha deparado en su carrera, por ello también la más simbólica en cuanto a sus citas, y por ser también en la que puede verse más cerca del nivel competitivo que desea. En los planes de Nadal estaba disputar varios torneos en pista rápida, pero las molestias le han impedido hacerlo, obligándole a apostar todo al color característico de la arcilla en tenis.

Por el momento no hay noticias sobre qué torneos disputará Nadal en la temporada de tierra, más allá de la inscripción en el Trofeo Conde de Godó, torneo con el que tiene contrato. Montecarlo, Madrid o Roma son, igual que Barcelona, por el momento opcionales, con el punto de mira enfocado a Roland Garros, en el que la doble cita de Grand Slam y Juegos Olímpicos puede poner la guinda a una carrera legendaria, o quién sabe si representar el impulso para seguir en activo unos meses más.