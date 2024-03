Un periodista francés ataca a Rafa Nadal y pide su retirada: «Se acerca a un lamentable final»

Rafa Nadal se ha convertido en uno de los grandes nombres de la actualidad del deporte en los últimos días, después de anunciar una nueva retirada de un torneo, debido a problemas físicos y a no encontrarse al 100%, tal y como necesita a estas alturas de su carrera para ser competitivo. Nadal no jugará Indian Wells en una decisión que han lamentado desde prácticamente todos los frentes, siendo una de las excepciones un periodista francés que ha tachado de «lamentable» la actitud del tenista español y su posible final.

Bertrand Latour, periodista de L’Equipe, no dudó en criticar duramente a Rafael Nadal en una tertulia. El motivo no es otro que la gestión que está haciendo del final de su carrera deportiva el tenista balear, campeón de 22 torneos de Grand Slam y, entre ellos 14 Roland Garros, el grande celebrado en Francia.

“Cada día que pasa acerca a Rafa Nadal a un final que va a ser lamentable y que no estará a la altura de su talento”, comentó Latour, analizando el adiós del jugador de Manacor al Masters 1000 de Indian Wells, torneo al que se vio obligado a renunciar a escasas 24 horas de su debut ante Milos Raonic. La crítica también iría de la mano de la baja anterior en el torneo de Doha o de la decisión de no disputar el Open de Australia 2024 después de caer lesionado unos días antes, en Brisbane.

En un mensaje compartido en Twitter por la cuenta oficial de La Chaine L’Equipe, el programa de actualidad del reputado medio francés, resumen la opinión de Bertrand Latour con el siguiente mensaje. «Nuestro periodista piensa que Rafael Nadal debería terminar su carrera lo antes posible».

Desde España, las críticas a esta opinión no se han hecho esperar y decenas de miles de tuiteros han compartido y reaccionado negativamente a la opinión de Bertrand Latour, por la dureza en la que el periodista ha atacado el tema de la retirada de Rafa Nadal, cuestionando la manera de elegir torneos del jugador a estas alturas de su carrera deportiva. Sin duda, una opinión controvertida llegada desde Francia, donde pese a los éxitos de Nadal en Roland Garros, no es la primera vez que se le tira a dar.

Más allá de opiniones como la del periodista de L’Equipe, Rafa Nadal sigue un camino marcado y que está llamado a priorizar algunos torneos en el año 2024, el que puede ser el de su retirada definitiva del tenis profesional. Los problemas físicos le han golpeado con mucha fuerza a lo largo de su carrera y a unos meses de cumplir 38 años, Nadal no se esconde y ha afirmado en alguna ocasión que jugará los torneos que más feliz le hagan.

Entre ellos destaca la tierra batida, con Roland Garros y los Juegos Olímpicos de París como puntos señalados, pero también quería disputar Indian Wells. Sin embargo, unas molestias físicas, entre ellas una contractura en la espalda que le impedía sacar con normalidad, le han mermado y llevado a tomar la decisión de no jugar el torneo de categoría Masters 1000.

It is with great sadness that I have to withdraw from this amazing tournament at Indian Wells.

Everyone knows how much I love this place and how much I love to play here. That’s also one of the reasons why I came very early to the desert to practice and try to get ready. pic.twitter.com/gmvs5kfGO2

— Rafa Nadal (@RafaelNadal) March 7, 2024