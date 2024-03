¿Por qué no juega Rafa Nadal el torneo de Indian Wells?

España despertó el jueves 7 de marzo con un nuevo varapalo en forma de ausencia en un torneo oficial de Rafa Nadal. Cuando todo parecía listo para su regreso, con rival y horario de estreno incluidos, el tenista balear anunció su baja del Masters 1000 de Indian Wells. Así las cosas, el ganador de 22 torneos de Grand Slam sigue sin poder disputar más de una competición ATP –en Brisbane– en este 2024, que cada vez parece más el de su retirada definitiva del tenis. La última ausencia, en el torneo de Indian Wells, tiene un motivo, y Nadal se encargó de explicarlo en las redes sociales.

Lo había anunciado por todo lo alto el Masters 1000 de Indian Wells, con una semana de antelación, algo muy poco habitual en los torneos ATP. Rafael Nadal volvía a la competición y ya contaba con horario, en una medida en forma de llamada a las masas para comprar entradas y ver a su ídolo en California, quién sabe si por última vez. Los días pasaron y Nadal incluso se probó, con teóricas buenas sensaciones, en El Slam de Netflix de Las Vegas ante Carlos Alcaraz. Sin embargo, no todo estaba en orden.

¿Por qué renuncia Nadal a disputar el torneo de Indian Wells? El propio tenista balear anunciaba su decisión con un comunicado emitido en las redes sociales y que compartió la organización del torneo californiano. «Con mucha tristeza que tengo que retirarme de este fantástico torneo. Todos saben cuánto me gusta este sitio y cuánto me gusta competir aquí en Indian Wells», empezaba Rafa, quien sorprendió con este anuncio a escasas 24 horas de su debut, ante Milos Raonic, en primera ronda.

«He estado trabajando duro y entrenando y todos sabéis que he hecho una prueba este fin de semana, pero no me encuentro listo para jugar al máximo nivel en un evento tan importante», relató el jugador balear, dando el principal motivo por el que no puede disputar el Masters 1000 de Indian Wells.

Rafael Nadal has withdrawn from the 2024 BNP Paribas Open.#IndianWells — BNP Paribas Open (@BNPPARIBASOPEN) March 7, 2024

El saque, un posible motivo de la baja de Rafa Nadal

Nadal ya advirtió en unas declaraciones que no lo había tenido fácil para prepararse para el torneo de Indian Wells, debido a pequeños problemas físicos que cortaron su evolución, pero una vez entrenado una semana en California, no se esperaba su baja de la cita. «No es una decisión fácil. Es muy dura de hecho, pero no puedo mentirme a mí mismo y mentir a miles de aficionados. Os echaré de menos y estoy seguro de que este torneo será un gran éxito», se sinceró Rafa en el escrito.

Lo cierto es que se ha visto a Rafa Nadal mermado con el servicio en los últimos días, en entrenamientos en las propias instalaciones del Masters 1000 de Indian Wells. El motivo sería una contractura en la espalda, que desveló el capitán español de Copa Davis, David Ferrer, en la narración de El Slam de Netflix, lo que habría mermado al balear.

No hay lesión ni fecha de vuelta para Nadal

De la mano del comunicado en el que informaba de su baja de Indian Wells, no se especificaba ninguna lesión de Rafa Nadal que le haya llevado a no poder disputar el primer Masters 1000 de la temporada, que estaba en su calendario y por el que había renunciado a otra cita, la de Doha, el pasado mes de febrero.

En enero, en el ATP de Brisbane, Rafael Nadal sufrió un microdesgarro en el muslo izquierdo, que le obligó a borrarse del Open de Australia, aunque semanas después ya se entrenaba para su regreso al circuito. Algunos problemas físicos menores, que no se especificaron, sí frenaron la puesta a punto y obligaron a Nadal a retroceder pasos en su preparación.

¿Cuándo vuelve Rafa Nadal a jugar?

Lo que también queda en el aire es la posible fecha de vuelta de Nadal a la competición oficial ATP. A la espera de conocer nuevas actualizaciones sobre su estado físico, Rafael podría regresar ya para la temporada de tierra batida, dentro de un mes, en el Masters 1000 de Montecarlo. Esta sería la primera gran cita en tierra, la superficie por la que Rafa Nadal ya anunció que sería capaz de hipotecar parte de su temporada. En caso de no llegar a disputar el torneo del Principado, la siguiente parada probable en el calendario de Nadal sería el Trofeo Conde de Godó de Barcelona, en el que ya está inscrito.