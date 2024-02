El cambio en la hoja de ruta de Rafa Nadal para ‘asegurarse’ jugar en Roland Garros

Rafa Nadal está dando los pasos justos y medidos para poner en el mínimo riesgo posible su participación en los torneos que más desea jugar en el que será, probablemente, el último año de su carrera profesional en el tenis. Marcado por los problemas físicos y camino de los 38 años, que cumplirá en junio, el tenista balear anunció recientemente su baja en el torneo de Doha debido a unas pequeñas molestias que habían limitado su preparación. Posiblemente, en otros casos, Nadal hubiera forzado, pero en este 2024, su apuesta es ‘todo a la tierra batida’.

«Me hubiera encantado jugar en Doha, donde la organización y la apasionante afición de Qatar siempre me han animado. Desafortunadamente, no estoy preparado para competir y no estaré disponible para jugar en Doha, donde realmente hubiera querido estar tras mi inolvidable victoria en 2014», comunicaba Nadal, que se baja del torneo ATP 250 de Doha y espera a otra cita superior, Indian Wells, como único torneo que, a priori, disputará antes del momento central de su temporada.

Nadal no se ha escondido en ningún momento, desde que anunciara que regresaría al tenis en 2024, con la retirada en el horizonte. Quiere competir al máximo nivel posible, al menos varias semanas en el año, y sabe que la tierra batida, además de ser la superficie más especial para él, es la que le puede permitir un mayor rendimiento. Por ello, sus objetivos están centrados en la arcilla, con un doble punto central en Roland Garros.

«Roland Garros es uno de mis objetivos, sería un buen cierre pero me gustaría jugar los Juegos Olímpicos también, espero poder estar, pero no estoy 100% seguro», comentaba Rafael en una entrevista reciente en La Sexta, donde también confesó que sabe que no va a poder jugar todos los torneos que le gustaría. Así, Doha estaba en sus planes, pero Nadal se ha visto obligado a tomar una decisión de reorientar su hoja de ruta para no poner en peligro los grandes objetivos.

Preguntado por la retirada, Nadal atiende a sensaciones y no a certezas, para intentar ser lo más sincero posible. «Si me preguntas cuál es mi sensación, mi sensación es que no me quedan muchos eventos por jugar», comentó en El Objetivo, dejando claro que tiene que priorizar y que intentará jugar todos los eventos especiales para él en la temporada de tierra, pero que esto sólo se producirá si el físico le responde y le permite no poner en riesgo su participación en Roland Garros.

Los torneos que jugará Rafa Nadal en tierra

Madrid y Godó, casi asegurados

Hasta la fecha, Rafael Nadal sólo aparece inscrito en un torneo de la temporada de tierra, el Trofeo Conde de Godó, un lugar en el que ha ganado en un total de 12 ocasiones. Además de esta cita, que se disputa del 15 al 21 de abril, se espera también a Rafa en el Mutua Madrid Open, el otro gran torneo que se celebra en España, de categoría Masters 1000 y donde se anima al manacorí como en ningún otro sitio en el calendario. Del 24 de abril al 5 de mayo podría darse la última participación de Rafa Nadal en un torneo ATP en España.

Incertidumbre con Montecarlo y Roma

Las dudas de Nadal, alimentadas por su decisión de no arriesgar lo más mínimo su físico en pos de disputar en buena condición Roland Garros, llegan con los otros dos Masters 1000 de tierra batida. En Montecarlo (7-14 abril) y Roma (8-19 mayo), Rafael ha labrado una historia que le deja, en ambos casos, como el máximo vencedor del torneo, pero es probable que tenga que renunciar a uno de los dos eventos, para mantener el equilibrio entre su forma física y el 100% competitivo que busca de cara a intentar la machada en Roland Garros.

Roland Garros y los Juegos Olímpicos de París

Ya lo dijo el propio Nadal, que no se esconde. Sus grandes objetivos para 2024 son Roland Garros y los Juegos Olímpicos de París, que también se celebran sobre la tierra batida del segundo Grand Slam de la temporada. Ahí, Nadal tendrá la oportunidad de ver si está al máximo nivel en el lugar en el que se convirtió en leyenda del deporte a nivel histórico y mundial, con una segunda cita en París, del 27 de julio al 4 de agosto, para intentar lograr una nueva medalla olímpica para su palmarés y el de España. Todo lo que venga después será secundario. Si Rafa Nadal consigue verse sano en Roland Garros y Juegos Olímpicos, podrá descansar tranquilo.