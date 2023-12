El espectacular homenaje de Roland Garros a Rafa Nadal por su regreso

El regreso de Rafa Nadal al tenis profesional ya es una realidad, y desde el torneo predilecto para el jugador español, Roland Garros, han querido tener un bonito recuerdo en forma de mural de homenaje al 14 veces campeón. Coincidiendo con el inicio del encuentro de dobles con el que Nadal consumó su vuelta al tenis tras una larga lesión, la cuenta oficial de Twitter del torneo de Grand Slam publicó un espectacular mural, en forma de viñeta que dibuja el retorno del rey a las pistas.

«La espera ha terminado», se podía leer en la última publicación de la cuenta oficial de Roland Garros, junto al siguiente mensaje. «Rafa Nadal regresa al ATP Tour hoy en dobles y el martes contra… Dominic Thiem». Sin embargo, más allá del texto, lo verdaderamente llamativo fue el montaje preparado por el torneo parisino en recuerdo de Nadal, con una viñeta en la que se puede ver a Rafa reposando en una cámara, para más abajo, ya preparado, anunciar que «es tiempo de volver».

The wait is 𝙤𝙫𝙚𝙧 🔥@RafaelNadal returns to the ATP Tour today in doubles and Tuesday in singles against … @domithiem 🍿 pic.twitter.com/Wg5Zwfh8q0

— Roland-Garros (@rolandgarros) December 31, 2023